巷仔內／ChatGPT攪亂一池春水　科技巨頭AI大戰一觸即發

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瑞銀日前發布報告顯示，ChatGPT僅僅推出2個月，在今（2023）年1月底的月活躍用戶約達1億，成爲歷史上增長最快的消費應用（抖音花了9個月、IG是2年半）。也因此投資方微軟今年1月底也宣布加碼投資數10億美金，希望擴大應用發展，並在日前（7日）推出結合ChatGPT技術的新版Bing搜尋服務和Edge瀏覽器，要挑戰現今網路搜尋霸主Google的地位。
只是Google也不甘示弱，日前宣佈推出新AI聊天機器人Bard，未來也將開放給民眾測試。無獨有偶，中國大陸最大搜尋引擎百度也傳出定調聊天機器人專案名為「文心一言」英文名ERNIE Bot，未來同樣將向民眾開放，也因此微軟、Google母公司Alphabet以及百度近來股價都呈現噴出狀態。至於蘋果也不遑多讓，下周將為內部員工舉辦每年都會登場的AI高峰會，預料AI相關話題討論將更加激烈。
而做為人工智慧先驅者輝達，最初專注於建立電腦晶片和GPU，現在已經成為人工智慧應用的主導者，包括從自動駕駛汽車到機器人到加密貨幣開採。輝達董事長黃仁勳更曾策畫「世界大諞局」，在記者會影片中「數位老黃」現身，雖然只有短短14秒，但觀眾卻察覺不出全是AI影像處理的結果，同時也昭告世人人工智慧的能力有多威。
因此近來輝達股價強力勁揚，Business Insider、南華早報也報導，花旗（Citi）策略師最近估計，ChatGPT應用大增，有望讓輝達未來一年營收成長30到110億美元，輝達可望成為潛在贏家。
不僅國際大廠微軟、Alphabet、輝達與百度股價大漲，今日人工智慧概念股也上演慶祝行情，擁有人工智慧服務的訊連漲逾6%、推出服務型機器人的百達-KY盤中漲8%以上。另外，AI加速器晶片製造商世芯-KY盤中攻破千元，創意則登上漲停，收在925元，推出人工智慧解決方案的凌群同樣飆漲奔漲停，而相關IC設計的矽力-KY與茂達則漲停作收。
由於AI、AR、VR相關技術可能應用到遊戲上，因此這波人工智慧AI利多今日也延伸到遊戲股與元宇宙概念股，再加上寒假旺季加持，包括橘子8日漲近8%、上奇、網龍漲幅也有2%。元宇宙的威盛與威鋒股價一同受惠，漲幅2到4%之間。
只是，ChatGPT爆紅的同時，也引發許多負面評價，有人認為AI人工智慧未來將搶走許多人們的工作，也可能會對金融、法律和科技領域構成威脅，如法律的判決交給AI恰當嗎？判決是該照著法律條文還是得多考慮點情與理？另外，聊天機器人或AI也或許會觸及智慧財產權的議題，如今聊天機器人發展方興未艾，對人類有益處或是威脅，值得各界深思。