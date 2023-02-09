豪宅大樓「貴又怕吵」為何買？內行曝1關鍵：透天比不上

房市／信義房屋房仲助解決屋況　獲屋主專任委託

▲信義房屋公益忠明店專員王瀚逸，曾替屋主細心處理因社區外牆滲漏水而造成的屋況問題，深獲屋主信任。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋公益忠明店專員王瀚逸，曾替屋主細心處理因社區外牆滲漏水而造成的屋況問題，深獲屋主信任。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

一位久居北部的屋主袁小姐，在台中有一戶閒置將近10年之久的房子，因擔心麻煩從未出租，期間雖曾出售，卻因為沒有賣出去，遠在北部的袁小姐也就一直將房子擺著沒有處理。直到遇見信義房屋公益忠明店專員王瀚逸，細心協助處理因社區外牆滲漏水而造成的屋況問題，兼顧了買賣雙方的權益，因而深獲袁小姐信任，堅持將房子專任委託給王瀚逸銷售，最後也順利售出。

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袁小姐久居北部，距離較遠不易管理，台中的房子也從未出租，且不打算再次出售，直到王瀚逸積極拜訪，向袁小姐分析處理閒置資產的用意及好處，讓袁小姐決定再把房子拿出來賣賣看。

與其他仲介不同的是，王瀚逸簽到委託後，先仔細將閒置已久的房子徹底檢查了一遍，發現因社區屋齡偏高，外牆滲漏水至屋內，而早期裝潢使用的氧化鎂板也吸了多年水氣，需要重新整理。

一開始，袁小姐認為「交給下一手買方處理即可」，即使折價給買方處理也沒關係，但王瀚逸卻向袁小姐說明，外牆滲漏水是整個社區普遍現象，如果能夠一次協調、處理，不僅買方省下許多麻煩，買賣雙方也減少日後發生糾紛的風險。王瀚逸也發揮信義房屋「一條龍」的直營優勢，委請信義居家部門協助評估屋內修繕需要哪些工程、提供估價給袁小姐參考，也不斷和社區其他住戶、管委會溝通，歷經約1年，社區外牆終於完成補強，室內也重新修繕完畢。

而在售屋的1年間，許多房仲同業也向袁小姐爭取委託機會，但袁小姐十分信任王瀚逸的處事方式，堅持將房子專任委託給信義房屋銷售，王瀚逸最後也找到適合的買方，替袁小姐圓滿處理了閒置多時的房子。

「信義房屋提供的服務，不只是幫忙去談一個價格而已。」王瀚逸認為，在售屋前、中、後期過程，信義房屋都能一條龍式的服務，無論是第一線服務客戶的仲介人員，乃至於居家、代書等相關部門，都能提供屋主必要的協助，發揮全直營體系的服務力。
 

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