隋棠豪宅砍5700萬成交「有貓膩」？專家坦言：蠻特別的
藝人隋棠2021年搬進大直要價8000多萬的138坪豪宅，近日卻被鄰居控訴放任孩子嬉鬧奔跑，噪音問題讓住戶飽受困擾，隋棠後續也發表聲明自清，一瞬間引爆各式話題。據了解，隋棠家前屋主原先開價1.4億元掛賣，到了2021年則降價大砍5700萬、最後以總價8250萬的金額成交，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，該區每坪價格約落在80萬至90萬，且2021年房市氛圍不錯，為何前屋主要以低於平均稍多的價格出售？原因不得而知，但這樣的情況確實有些特殊。
記者張志浩/綜合報導
郎美囡分析，以大直的區域來說，隋棠所住的豪宅可說是最精華的地段，不僅離內湖科學園區近，想移動到台北市區、松山機場也都頗為方便，不過其實該區域的委售量不高，顯現住戶們對生活品質的感受應該還算理想。
由於委售量不高、交易轉讓次數較少，因此隋棠的豪宅社區其實價格一直都算穩定，每坪大約落80萬至90萬間，但隋棠2021年入手時，卻以每坪低於67萬、總計8250萬的金額成交，讓人不禁猜測前屋主是否因爲「鄰居問題」才降價5千多萬求售。
對此郎美囡分析指出，「2019年底至2020年疫情肆虐，不少國家的央行紛紛印鈔票刺激市場的資金流動，而投資人錢變多了，除了選擇投入股市外，將錢轉為相對較穩定的房市也成為一股風潮，因此2021年無論是豪宅、中古屋等市場交易量都增多，價格理當不會便宜到哪去。」不過郎美囡強調，隋棠家前屋主「大降價」原因實在無法確定，也可能是屋主急著求售等因素，且就算原先開價為1.4億，不一定是前屋主當初購屋時的價格，說不定在降價5000萬後，前屋主還是有賺，因此在房價上無須過度臆測。