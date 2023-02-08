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賴清德出手！綠通過論文審查機制　總統、立委都需受審

▲賴清德表示，民進黨通過學倫審查相關辦法，要徹底解決學倫問題，讓未來選舉回到政策辯論。（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）
▲賴清德表示，民進黨通過學倫審查相關辦法，要徹底解決學倫問題，讓未來選舉回到政策辯論。（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德接任民進黨主席後，大力推動黨務改革，以回應國人期待。今（8）日賴清德第二次主持中執會，會中通過提請討論黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲名書，及建立學術倫理爭議處理機制事宜，針對未來黨籍候選人學位、論文等提出審查機制，防止論文議題再波及2024，也回應敗選檢討、人民期待。

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會後，賴清德在黨秘書長許立明陪同下，於中央黨部舉行記者會指出，今日通過黨內候選人學倫審查相關辦法，徹底解決學倫問題，期盼未來選舉能夠回到政策辯論，而不只是在學歷、學倫或者是學位論文抄襲上面打轉，也希望其他政黨跟進。

▲（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）
▲賴清德在許立明陪同下，舉行記者會，向各界說明民進黨學倫審查機制。（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）
2022年民進黨於地方選舉中慘敗，原欲參選桃園市長的前新竹市長林智堅論文案，被視為波及全台的主要原因之一，也被列入民進黨敗選檢討報告中。賴清德接任黨主席後，大刀闊斧進行黨務改革，今日中執會中，通過黨內候選人學倫審查相關辦法，徹底解決學倫問題，賴清德並於會後舉行記者會親自說明。

賴清德說，去年九合一選舉這段時間內，包括民進黨、國民黨、民眾黨都曾經有從政同志發生涉及論文抄襲，而被取消學位的問題。民進黨作為執政黨，願意做為政治表率，率先提出一個機制，解決黨內參政同志可能涉及的學倫問題。

這個學倫爭議處理機制在今日中執會順利通過，基本上秉持誠信原則、公平公正、希望取得社會信任等三個精神，進而得到民眾支持。

賴清德也說，通過這套機制的目的，是不希望發生去年選舉的問題，而其他政黨也有這樣的問題，希望其他政黨也應該要跟進，讓選舉回歸到政策辯論，而不只是在學歷、學倫或者是學位論文抄襲上面打轉。

隨後，許立明則說明細節。他表示，今天所通過的學倫爭議處理機制，是針對2024總統、立委參選人所提出，審議有意代表民進黨參選的黨員同志的學位，是否能做成參選資料，這是自我檢視、自律機制，並不是要取代判定學校授與的學位真偽。

許立明進一步說明，民進黨將透過三階段，由參選人與黨部進行檢視，防止學倫問題再度成為選舉中互相攻擊的焦點。

第一階段，擬參選人需簽署論文學術倫理聲明書。如果候選人最高學歷沒有論文，或沒有做為登記使用，則無須簽署。

第二階段，審查小進行相似度比對。相似度未超過該大學、學院設定之標準，查對結束；若相似度超標，則要進入第三階段。

第三階段，審查小組檢視論文。審查內容引用程序是否完備，得請候選人協助說明，若仍有疑慮部分，會跟參選人協調，是不是就不使用該學歷作為登記參選之用。

會後，賴清德與許立明接受媒體提問，賴清德表示，希望每一個黨內同志參加初選，最後代表黨進行大選，每一樣學歷都是經得起檢驗的，未來審查小組會請專家、學者擔任。

至於黨的審查標準會比一般大專院校還嚴格嗎？賴清德說，民進黨無從判斷每一個大學學倫會審查的嚴格程度，但民進黨作為政黨，必須負責任地訂出初選機制，檢視從政同志的學歷，也是希望以誠信面對選民，讓選民無論支持與否，有一個可靠的資訊參考。

▲（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）
▲許立明說明民進黨論文審查機制。（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）
▲（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）
▲賴清德與許立明結束記者會後離場。（圖／記者林調遜攝，2023.02.08）

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