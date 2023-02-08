賴清德出手！綠通過論文審查機制　總統、立委都需受審

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年民進黨於地方選舉中慘敗，原欲參選桃園市長的前新竹市長林智堅論文案，被視為波及全台的主要原因之一，也被列入民進黨敗選檢討報告中。賴清德接任黨主席後，大刀闊斧進行黨務改革，今日中執會中，通過黨內候選人學倫審查相關辦法，徹底解決學倫問題，賴清德並於會後舉行記者會親自說明。
賴清德說，去年九合一選舉這段時間內，包括民進黨、國民黨、民眾黨都曾經有從政同志發生涉及論文抄襲，而被取消學位的問題。民進黨作為執政黨，願意做為政治表率，率先提出一個機制，解決黨內參政同志可能涉及的學倫問題。
這個學倫爭議處理機制在今日中執會順利通過，基本上秉持誠信原則、公平公正、希望取得社會信任等三個精神，進而得到民眾支持。
賴清德也說，通過這套機制的目的，是不希望發生去年選舉的問題，而其他政黨也有這樣的問題，希望其他政黨也應該要跟進，讓選舉回歸到政策辯論，而不只是在學歷、學倫或者是學位論文抄襲上面打轉。
隨後，許立明則說明細節。他表示，今天所通過的學倫爭議處理機制，是針對2024總統、立委參選人所提出，審議有意代表民進黨參選的黨員同志的學位，是否能做成參選資料，這是自我檢視、自律機制，並不是要取代判定學校授與的學位真偽。
許立明進一步說明，民進黨將透過三階段，由參選人與黨部進行檢視，防止學倫問題再度成為選舉中互相攻擊的焦點。
第一階段，擬參選人需簽署論文學術倫理聲明書。如果候選人最高學歷沒有論文，或沒有做為登記使用，則無須簽署。
第二階段，審查小進行相似度比對。相似度未超過該大學、學院設定之標準，查對結束；若相似度超標，則要進入第三階段。
第三階段，審查小組檢視論文。審查內容引用程序是否完備，得請候選人協助說明，若仍有疑慮部分，會跟參選人協調，是不是就不使用該學歷作為登記參選之用。
會後，賴清德與許立明接受媒體提問，賴清德表示，希望每一個黨內同志參加初選，最後代表黨進行大選，每一樣學歷都是經得起檢驗的，未來審查小組會請專家、學者擔任。
至於黨的審查標準會比一般大專院校還嚴格嗎？賴清德說，民進黨無從判斷每一個大學學倫會審查的嚴格程度，但民進黨作為政黨，必須負責任地訂出初選機制，檢視從政同志的學歷，也是希望以誠信面對選民，讓選民無論支持與否，有一個可靠的資訊參考。