王美花拜會德商默克促其投資台灣　創造逾400個就業機會

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王美花致詞時表示，曾二度造訪默克總部，就是與今天的投資有關，希望能從全球這麼多城市積極爭取到集團來台投資，結合國內廠商如台積電、南亞、世界先進、聯電、美光等，輔以政府行政協助、專業人力，在地研發與技術引進，有助台灣的半導體產業生態系更為完備，創造雙贏效果。
她接續說道，感謝默克集團持續加碼投資台灣，也恭喜高雄南部半導體S廊帶材料核心能量更為提升，並表示景氣是短期的波動，但半導體的需求是長期的，經濟部會持續協助讓外商在台投資逐一落實。
經濟部指出，台灣作為半導體先進製程技術領先市場之一，此次設立的新廠產線將結合現有的研發量能，引進半導體先進製程中關鍵的薄膜、圖形化、特殊氣體等技術領域的多條產品線，包含多條全球首度量產的產線，並預計在2025年開始陸續落成，為高雄帶來超過400個就業機會，助力台灣與全球半導體市場共榮。
配合淨零減排政策，默克集團提到，他們的科技園區不僅將為全球客戶帶來最前瞻的半導體先進製程材料，在地生產除了能減少運輸上所產生的碳足跡，更從設計之初即結合永續理念，以LEED綠建築黃金級認證的標準規劃，結合再生能源與雨水回收系統等措施，期望打造一個在地的永續發展園區。