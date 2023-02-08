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矯正業務4重點　詐欺犯賠償被害人列假釋條件

▲法務部矯正署長周輝煌（圖／記者潘千詩攝，2023.02.08）
▲法務部矯正署長周輝煌（圖／記者潘千詩攝，2023.02.08）

記者潘千詩／台北報導

法務部矯正署長在黃俊棠退休後，1月16 日已由周輝煌走馬上任，未來矯正業務將放在「詐欺犯罪不寬恕、毒品處遇再進化、精神醫療擴量能、高齡收容多照顧」等4個重點，同時提出「矯正科技新方向」的工作目標。周輝煌表示，未來將視涉詐受刑人沒收犯罪所得繳納，以及與被害人和解情形，列入涉詐受刑人假釋審核重要參考條件。

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針對詐欺犯罪不寬恕部分，透過修復式司法機制，促使犯罪人賠償被害人受詐金額，並達成和解。各矯正機關將依《受刑人假釋實施辦法》第3條規定，視宣告沒收犯罪所得之繳納及與被害人和解情形，列入假釋審核重要參考。

在毒品處遇再進化部分，以「科學實證之毒品犯處遇模式」為基礎，介接更保、衛福部、勞動部等多元處遇資源，協助收容人戒除毒癮，降低再犯率。

矯正署長周輝煌說，吸毒是一種頭腦疾病，不能單純當成罪犯，應該要視為病人，如果有共病現象，比如憂鬱症跟吸毒共存，應先治療憂鬱症，再去戒除毒癮，才不會事倍功半。

台中監獄設置精神疾病療養專區，收治罹患須密集觀察或協助生活照護之精神疾病收容人；考量近年精神病犯人數日益增加，將通盤檢討精神疾病專區收治量能、評估機制與生活及輔導處遇作為。

另外，台灣已於2018年邁入高齡社會，矯正署統計全國矯正機關約有2147名高齡收容人，占全體收容人4％，將參考鄰國日本籌辦「高齡病犯專監」，審慎評估及早規劃更完備的因應措施。

為貫徹科技化法務部政策，周輝煌也提出「「矯正機關科技安全網路建置計畫」，包含「安全系統數位化與整合」、「矯正物聯網絡與中央指揮監控中心」及「資訊安全防護與數據應用」等核心項目，預期達到開發智慧中央監控平台整合人臉辨識、電子圍籬、手機即時通知功能，建構自動化監控，減低獄政管理人員監控工時50％之目標。

法務部長蔡清祥表示，周輝煌從基層做起，學術實務兼備，是一個非常適合擔任矯正首長的人選，期許周推動疫情後振興方案、專業化處遇及科技化管理及貫穿式司法保護。

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