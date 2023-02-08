矯正業務4重點　詐欺犯賠償被害人列假釋條件

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在毒品處遇再進化部分，以「科學實證之毒品犯處遇模式」為基礎，介接更保、衛福部、勞動部等多元處遇資源，協助收容人戒除毒癮，降低再犯率。
矯正署長周輝煌說，吸毒是一種頭腦疾病，不能單純當成罪犯，應該要視為病人，如果有共病現象，比如憂鬱症跟吸毒共存，應先治療憂鬱症，再去戒除毒癮，才不會事倍功半。
台中監獄設置精神疾病療養專區，收治罹患須密集觀察或協助生活照護之精神疾病收容人；考量近年精神病犯人數日益增加，將通盤檢討精神疾病專區收治量能、評估機制與生活及輔導處遇作為。
另外，台灣已於2018年邁入高齡社會，矯正署統計全國矯正機關約有2147名高齡收容人，占全體收容人4％，將參考鄰國日本籌辦「高齡病犯專監」，審慎評估及早規劃更完備的因應措施。
為貫徹科技化法務部政策，周輝煌也提出「「矯正機關科技安全網路建置計畫」，包含「安全系統數位化與整合」、「矯正物聯網絡與中央指揮監控中心」及「資訊安全防護與數據應用」等核心項目，預期達到開發智慧中央監控平台整合人臉辨識、電子圍籬、手機即時通知功能，建構自動化監控，減低獄政管理人員監控工時50％之目標。
法務部長蔡清祥表示，周輝煌從基層做起，學術實務兼備，是一個非常適合擔任矯正首長的人選，期許周推動疫情後振興方案、專業化處遇及科技化管理及貫穿式司法保護。