稱燈會位置中央安排　卓冠廷轟蔣萬安「說謊不用道歉？」

觀傳局主導與柯文哲換站位？戴錫欽批觀傳局「隱瞞真相」

▲台北市議會議長戴錫欽8日表示，自己與前市長柯文哲要站在什麼位置都沒關係，但重點在於觀傳局等市府團隊，應該把話好好說清楚，不要刻意隱瞞誤導長官，未來恐怕難以自圓其說。（圖／記者丁上程攝，2023.02.08）
▲台北市議會議長戴錫欽8日表示，自己與前市長柯文哲要站在什麼位置都沒關係，但重點在於觀傳局等市府團隊，應該把話好好說清楚，不要刻意隱瞞誤導長官，未來恐怕難以自圓其說。（圖／記者丁上程攝，2023.02.08）

記者丁上程／台北報導

台灣燈會5日舉行開幕典禮，其中台北市前市長柯文哲與議長戴錫欽在舞台上的站位，近日持續引發各界討論。台北市長蔣萬安雖然將球丟回給中央，表示是交通部觀光局安排，不過民進黨新北市議員卓冠廷就爆料，當初在會議中是由北市觀傳局官員主動要求互換位置。而今（8）日蔣萬安與觀傳局長陳淑慧在受訪時皆避重就輕，並未明確回應。對此戴錫欽今日下午也出面接受媒體訪問，喊話觀傳局「應把相關事實真相忠實呈現給市長，不要讓他有錯誤認知，甚至是因此誤導長官。」

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針對柯文哲與戴錫欽站位安排的爭議，蔣萬安6日上午先是表示相關站位的安排，都是由中央交通部觀光局負責處理，北市府方面則是盡量配合；不過卓冠廷昨日晚間則是在臉書上PO文揭露，表示燈會開幕當日，中央與地方於燈會指揮中心召開的協調會，代表台北市政府蔣萬安市長出席的是市府觀傳局的官員，會議中明確表示，戴錫欽應該被排在外國使節的旁邊，所以才把柯文哲跟戴錫欽對調，把他移到最旁邊。

對此蔣萬安與觀傳局長陳淑慧，今日上午接受媒體訪問時都未正面回應。蔣萬安表示「中央負責開幕儀式所在的中央展區，相關規劃安排，若中央有相關意見，北市府都尊重。」並再將說明責任交給觀傳局，表示由觀傳局召開的記者會說明清楚即可。

而觀傳局長陳淑慧也並未正面回應，僅含糊表示「位子安排是經過傳統、禮儀的結果」，轉而希望大家能夠把焦點回歸到燈會本身，對於調整站位是否為觀傳局人員，或是交換位置的原因為何，皆未在記者會中交代清楚。

▲台灣燈會5日舉行開幕儀式，不過負責大多數台灣燈節相關規劃的台北市前市長柯文哲，站位卻被安排在舞台的最角落，引發社會各界議論。（圖／台北市政府提供）
▲台灣燈會5日舉行開幕儀式，不過負責大多數台灣燈節相關規劃的台北市前市長柯文哲，站位卻被安排在舞台的最角落，引發社會各界議論。（圖／台北市政府提供）
對此身為當事人之一的台北市議會議長戴錫欽，今日下午也出面接受媒體訪問，除了還原當時現場以外，強調並未主動向任何人要求交換位置，也直言「站在哪裡對他來說根本沒有影響」。戴錫欽直言，柯文哲雖然是前市長，但對於台灣燈節仍舊負擔了相當大的責任，也做了很多事，「我覺得甚至站在點燈官的位置也一點都不為過，但我相信他本人對位置的調動也不會去計較。」

不過話鋒一轉，戴錫欽也將砲口對準蔣市府的局處單位。「觀傳局長也好、相關市府團隊同仁也好，一定要在第一時間把相關事實真相，忠實呈現給市長，不要讓他有錯誤認知，更不要避重就輕。」戴錫欽直言，如果有人真的要求調整位置，那就講出來到底是誰，如果沒有就沒有，千萬不要誤導長官，或者讓外界有見縫插針的機會。

戴錫欽強調，未來市府團隊還是會面對很多大型活動的舉辦，還是會遇到外界的質疑，若仍舊以一樣的態度面對，恐怕就會很難自圓其說。戴錫欽直言，提醒蔣萬市府團隊所有的局處首長與相關同仁，務必要知道這一點，「該是什麼就是什麼，好好還原事實真相，說實話就好了。」

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