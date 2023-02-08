觀傳局主導與柯文哲換站位？戴錫欽批觀傳局「隱瞞真相」

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對此蔣萬安與觀傳局長陳淑慧，今日上午接受媒體訪問時都未正面回應。蔣萬安表示「中央負責開幕儀式所在的中央展區，相關規劃安排，若中央有相關意見，北市府都尊重。」並再將說明責任交給觀傳局，表示由觀傳局召開的記者會說明清楚即可。
而觀傳局長陳淑慧也並未正面回應，僅含糊表示「位子安排是經過傳統、禮儀的結果」，轉而希望大家能夠把焦點回歸到燈會本身，對於調整站位是否為觀傳局人員，或是交換位置的原因為何，皆未在記者會中交代清楚。
對此身為當事人之一的台北市議會議長戴錫欽，今日下午也出面接受媒體訪問，除了還原當時現場以外，強調並未主動向任何人要求交換位置，也直言「站在哪裡對他來說根本沒有影響」。戴錫欽直言，柯文哲雖然是前市長，但對於台灣燈節仍舊負擔了相當大的責任，也做了很多事，「我覺得甚至站在點燈官的位置也一點都不為過，但我相信他本人對位置的調動也不會去計較。」
不過話鋒一轉，戴錫欽也將砲口對準蔣市府的局處單位。「觀傳局長也好、相關市府團隊同仁也好，一定要在第一時間把相關事實真相，忠實呈現給市長，不要讓他有錯誤認知，更不要避重就輕。」戴錫欽直言，如果有人真的要求調整位置，那就講出來到底是誰，如果沒有就沒有，千萬不要誤導長官，或者讓外界有見縫插針的機會。
戴錫欽強調，未來市府團隊還是會面對很多大型活動的舉辦，還是會遇到外界的質疑，若仍舊以一樣的態度面對，恐怕就會很難自圓其說。戴錫欽直言，提醒蔣萬市府團隊所有的局處首長與相關同仁，務必要知道這一點，「該是什麼就是什麼，好好還原事實真相，說實話就好了。」