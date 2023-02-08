上校父過世！兵家綺陷憂鬱 友感應九天玄女：天堂當將軍
藝人兵家綺83歲父親兵尚德的告別式今（8日）於板橋殯儀館舉行，父親是空軍上校退伍，兵家綺選擇在告別式前申請，希望在父親的棺木上蓋上父親最愛的國旗。兵家綺表示自從父親在上個月10日離世，那一周她幾乎是吃不下東西，也無法入睡，她坦言那段時間感覺自己有憂鬱傾向，不想講話也不出門，後來因為要處理父親的後事，加上要照顧媽媽，就自己喊話要打起精神，只能等到告別式後再好好哭一場。
記者羅凌筠/新北報導
好友德馨有靈修體質，是「九天玄女」傳令兵，凡人過世49天內她都感應的到，她早上幫兵家綺的父親做法會，土地公讓德馨感應到，兵家綺的父親繼續在領兵當將軍，德馨說希望兵家綺不要壓抑情緒，想哭就哭，想睡覺就睡覺，一定要好好的放鬆。
孝順的兵家綺為了照顧失智父親，終身不婚，錯過多段姻緣。高欣欣表示自己的家人也有臥病在床，所以可以理解照顧者的辛苦。尤其這一路看兵家綺這樣照顧她父親，真的是無微不至，對她父親的離世也很心疼。
高欣欣知道她都一個人在處理父親後事，還身體力行去佛堂唸經，希望迴向給她的父親。第一時間就先讓兵家綺沉澱，所以等到第4天過後，才打電話關心她，尤其知道她很怕麻煩別人，所以特別交代兵家綺，想講話就可以打電話來。
兵家綺所屬的民視鳳凰藝能公司總動員，協助兵家綺處理父親的告別式，花籃也在第一時間就送達，每一個溫暖的舉動都讓她相當感動及感謝。曾合作過的藝人高欣欣、葉歡、李之勤、李興文、胡鴻達、洪毛、郭亞棠、德馨、陳熙鋒等藝人，也出席告別追思會，招呼前來致意的親朋好友。