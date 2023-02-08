最熱血畢旅！偏鄉學童騎獨輪挑戰環島　6天橫跨6縣市

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樂扶指出，玉山國小為偏鄉小校，全校僅22人，此次獨輪車環島畢業旅行就是獲得走玩文化課程的經費補助，讓偏鄉學童有機會透過教育扶助，走出原本的生活圈，擁抱更多生活體驗，有機會進一步探索自己的未來志向。
玉山國小校長鄭宇盛表示，感謝樂扶基金會與社會各界熱心響應，共同為孩子們打造環島夢想的舞台，期許玉山孩子們珍惜並享受這個舞台與過程，面對寒風刺骨的天氣，面臨體力透支全身痠痛，長距離獨輪車挑戰連大人都不一定能辦到，但相信玉山孩子們，秉持童軍「我願盡力」的態度，兼具勇氣與毅力，完成夢想。
樂扶表示，玉山國小學童自2月2日起，花了6天時間，從台南騎到宜蘭、橫跨6縣市，過程中挑戰寒流下雨，還關懷阿美族老奶奶，幫忙量血壓、按摩、打掃居家環境等。
途中學童們曾因體力耗弱，一度騎乘進度落後，但童言童語的給彼此鼓勵，「我想要看到台灣更多的地方」、「希望以後可以跟我的孫子分享環島的過程」、「我以前跌倒會哭，但現在不會了」。
金曲歌后孫淑媚擔任樂扶愛心大使。她說，當初會願意擔任樂扶大使，是因為嚮往母親這個角色，能對下一代產生影響力，樂扶每年幫助幾百個孩童，「當了代言人等於當了幾百個孩子的媽，陪孩子們翻轉人生，那種母愛感動難以言喻！」
樂扶去年合作聯盟學校14間、營養補助計畫幫助2656人次學童、教育扶助計畫幫助3759人次學童，兒童助養計畫影響104人次學童的人生，今年樂扶希望能幫助更多孩子，目標增加1至2成。
樂扶執行長徐培凱表示，這2年疫情使捐款大幅銳減，今年營養計畫服務光是早餐經費每天就需要1萬元，還未加教育、急難救助等經費，2023年樂扶預計需要善款至少365萬元，呼籲大眾加入營養補助計畫，定期定額捐款每月500元，共同養成勇敢跟健康的台灣下一代。