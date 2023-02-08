隋棠老公不忍了！怒曬前住戶私訊　控惡鄰拿榔頭威嚇小孩

楊謹華「發狂尖叫」大戰楊祐寧！15秒影片曝　老公也傻眼

▲楊謹華、楊祐寧兩人展開「黑白猜」大戰，讓眾人全笑翻。（圖／翻攝自楊祐寧臉書、Melinda IG）
▲楊謹華、楊祐寧兩人展開「黑白猜」大戰，讓眾人全笑翻。（圖／翻攝自楊祐寧臉書、Melinda IG）

娛樂中心／綜合報導

藝人楊謹華出道多年，參與過許多經典戲劇演出，2018年和老公Ben結婚，在夯劇《華燈初上》以「蘇媽媽」一角獲得觀眾一致好評。昨（7）日她與老公、楊祐寧夫妻和友人們一起聚餐，豈料她與楊祐寧卻展開一場「黑白猜」大戰，讓全場笑到不行，老公則在後面傻眼觀戰。

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▲楊謹華出道多年，參與過許多經典戲劇演出。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊謹華出道多年，參與過許多經典戲劇演出。（圖／NOWnews攝影中心）
楊祐寧老婆Melinda昨日在IG限時動態PO出一則影片，只見楊謹華、楊祐寧兩人展開「黑白猜」大戰，一開始楊祐寧大喊「黑白猜，男生女生配！」而楊謹華的聲音起初雖然比較小聲，但氣勢超強，到後來直接用吼的，情緒超激動，一邊尖叫一邊往前逼近，最後經過一番激戰，楊謹華終於贏得勝利，馬上帥氣轉身走向老公。

▲楊謹華與楊祐寧的「黑白猜」大戰笑翻眾人。（圖／翻攝自楊謹華IG、Melinda IG）
▲▼楊謹華與楊祐寧的「黑白猜」大戰笑翻眾人。（圖／翻攝自楊謹華IG、Melinda IG）
▲楊謹華與楊祐寧的「黑白猜」大戰笑翻眾人。（圖／翻攝自楊謹華IG、Melinda IG）
 
楊祐寧輸了這場「大戰」後則是跌坐在後方的椅子上，老婆Melinda和眾人狂笑，她也笑說：「她（指楊謹華）愈來愈靠近！」並附上一朵花、一杯酒的符號，意思應該是「梅酒之戰」，並標記兩人IG帳號；而楊謹華老公則在後方笑看這一切，只見他滿臉漲紅，似乎已經微醺。楊謹華今日也轉發該則限時動態，笑說：「好像傷到他的（楊祐寧）心靈了」，還不忘標好友舒淇，要她一起來看看自己是如何贏了這場大戰，眾人好交情一覽無遺。（編輯：郭佩蓉）

▲楊祐寧輸了與楊謹華的「黑白猜大戰」後，跌坐在後方的椅子上。（圖／翻攝自Melinda IG）
▲楊祐寧輸了與楊謹華的「黑白猜大戰」後，跌坐在後方的椅子上。（圖／翻攝自Melinda IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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