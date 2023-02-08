下週冷氣團不好惹！全台有感降溫 變冷3天「先濕後乾」
今明兩天（2/8至2/9）台灣天氣較為穩定，中央氣象局指出，明日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，週五（2/10）東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲，週六（2/11）東北季風再減弱，雨區縮小至基隆北海岸、東半部及大台北山區，接著下週二情人節（2/14）大陸冷氣團影響，北部低溫將僅剩攝氏11至12度，天氣變化相當快速，提醒民眾多加留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均表示，大家較關注下週冷空氣的動向，目前氣象局預報其為「大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團」，雖然不排除增強為寒流的可能，但機率較低；而該波冷氣團在下週一晚上就會使北台灣轉涼，下週二至下週三（2/14到2/15）中部以北低溫僅剩攝氏11至13度，其餘地區攝氏14至16度，感受差距挺大，預計會一直影響到下週四（2/16）。
降雨方面，葉致均說未來大多是迎風面的降雨為主，週五東北季風增強時雨區較大，而下週有一波鋒面跟隨冷氣團接近，型態並不是很完整，預期冷氣團影響期間（2/14至2/16）屬於「先濕後乾」的樣貌，分界點為下週二，主要以迎風面降雨為主，其他地區則是多雲。
明日氣溫部分，葉致均表示，東北季風減弱，北部、整個西半部早晚低溫約攝氏16至18度、花東地區攝氏20度上下；白天高溫部分，除了桃竹苗地區落在攝氏20至21度外，其餘地區皆落在攝氏24至27度。