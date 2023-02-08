回應賴清德主權獨立說 國台辦：台灣永遠不可能成為國家
民進黨主席賴清德日前宣誓就職，在上任宣言中強調台灣已經是主權獨立的國家，「沒有再宣布台灣獨立的必要」，並稱未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線。今（8日）國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，兩岸同屬一個中國，台灣永遠都不會是一個國家，強硬回話「搞台獨分裂的人，用什麼形式包裝都不可能得逞。」
國際中心楊智傑／綜合報導
接任民進黨主席的賴清德是綠營2024總統候選人的熱門人選，國台辦發言人朱鳳蓮今日例行記者會上回應賴清德的說法，她稱兩岸同屬一個中國，歷史經緯清晰、法理事實清楚，「台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家」。
朱鳳蓮表示，搞「台獨」分裂違背歷史發展潮流，違逆全體中華兒女意志，嚴重損害兩岸同胞利益，「無論使用什麼樣的包裝、說辭，都不可能得逞」；而被問到蔡英文日前稱「在理性、平等及相互尊重下，願與中國展開對話，尋求雙方可接受、促進區域和平穩定的可行之道」時，朱鳳蓮反問，「這番話，大家信嗎？」
她提到，過去兩岸對話協商的共同政治基礎是「九二共識」，這個基礎充分體現了雙方相互尊重、平等協商，無論是兩會商談，還是過去國台辦與陸委會建立的聯繫溝通機制，都是具體生動的範例。
朱鳳蓮接著表示，只要民進黨當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，並以實際行動「停止謀獨挑釁」和「勾連外部勢力」對抗中國，兩岸對話協商就可以恢復。