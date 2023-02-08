潘逸安兒子出生帶財！戲約0空窗「更知道為何而努力」
潘逸安從兒子「糯米」出生後，工作運超旺，《牛車來去》一殺青，緊接著又進入三立八點檔《一家團圓》的拍攝工作。這次首次飾演外型憨厚的詐騙犯，外表像個無害大學生，但卻專門詐騙壞人，他自認是個可愛的角色，所以對角色的詮釋也做了點調整，將演出風格更為卡通化，讓角色性格更為豐富。
記者羅凌筠/綜合報導
他這回拍戲，又解鎖新的技能，劇中需要他滑直排輪，初看到劇本，他老神在在，暗想自己小學就玩過四輪溜冰鞋，因而沒放在心上，不料拍攝當天，真正踩上直排輪，才發現不是那一回事，他搖搖晃晃的模樣，讓工作人員頻關心「站得起來嗎」？在練了兩三次後，找回滑行感覺就信心滿滿上戲，但因掌握不住剎車技巧，仍跌了2次，嚇壞旁人。
潘逸安生子後帶來好運，戲約和活動不斷，他表示有了孩子會更知道自己為何而努力，所以各種角色，不論是反派或是甘草人物，都盡力演出，現在生活重心很簡單，就是上班下班、回家顧小孩，很珍惜目前的機會與狀態。
面對八點檔密集的拍攝模式，他說早已習慣，而且也找出自己的上戲模式，他拿到劇本先消化並轉換成自己的語言，他說：「拍八點檔最怕NG耽誤到劇組，所以只要不要一次來20、30頁劇本，我都OK，希望自己的努力有做出口碑，歡迎大家都來找我演戲。」