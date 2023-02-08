台灣英雄抵土耳其救災！曾雅蘭曝「他」也參與其中：加油
土耳其在當地時間6日凌晨4時17分（台灣時間6日上午9時17分）發生芮氏規模7.8強震，深度僅17.7公里，導致許多建築倒塌、死傷慘重。而台灣昨（7）日也派出搜救隊前往重災區協助救災，對此，藝人曾雅蘭也在臉書發文，透露「妹夫」是救援隊的一員，並且替所有「無名英雄」們加油打氣。
娛樂中心／綜合報導
土耳其東南部地區加濟安泰普省（Gaziantep）靠近敘利亞地區，當地6日凌晨發生規模7.8強震，鄰近的敘利亞也遭受波及，目前已知兩國罹難人數共超過7千人，傷亡者仍持續上升中，而台灣也派出救難隊到當地支援。藝人曾雅蘭昨（7）日在臉書發文，透露妹夫在第二梯搜救隊中，正前往土耳其協助救援。
她表示：「小佐加油！你帥炸了！辛苦所有默默付出的無名英雄們！台灣以你們為榮，天祐土耳其，台灣英雄們加油！」並在文末Hashtag「台灣英雄」、「天祐土耳其」和「一切順利平安歸國。」貼文一出，網友也紛紛留言：「謝謝你們，平安平安」、「感謝及感恩！勇敢的台灣英雄們，祈求菩薩護佑你們完成救災任務，平安順利！加油！」、「感謝救難人員無私偉大的奉獻，祝福台灣無名英雄們，大家都平安順利，完成任務早日歸國」。（編輯：郭佩蓉）