纏綿許光漢「11分鐘片轟動」 男星消失4年現況曝光
在影集《罪夢者》中與許光漢上演激情全裸床戲的天菜演員彭千祐，當年一段11分鐘片段親密戲被瘋傳，人氣隨之不斷攀升，他擁有花美男長相，更被起底是台藝大雕塑系的藝術家，沉寂4年後終於又有新作品，他在愛奇藝影集《不良執念清除師》飾演非典型學霸醫學生，總是倒楣摔倒形象盡失，突破以往螢幕形象，他坦言備感壓力。
記者羅凌筠/綜合報導
此次飾演一位呆萌醫學系高材生，彭千祐也為此做足角色功課，為角色建立身份背景、揣摩高冷的學霸碰上混混無賴的心境，彭千祐認為：「光硯（角色名）與一永（曾敬驊 飾）一開始雖然是互看不順眼，但後來有機會一起打怪、拆解一永的超能力之謎，開始彼此了解和認同，反而成為最好的朋友，他們一起遇到的和他們自己的這段故事都是很動人的，所以希望觀眾都能跟著我們有趣的節奏，去體驗各種怪物們帶來的驚嚇與療癒。」
劇中彭千祐本是高冷學霸人設，卻因遇到曾敬驊後總是倒霉，搭電梯也摔、跑操場也被球砸到頭，導致他對曾敬驊印象極差，避而遠之，卻還是躲不過命運，讓彭千祐嘗盡各種花式受傷法，他透露拍攝期間一共摔了約20幾次，曾敬驊也透露彭千祐為拍攝摔倒的戲，每一下都是來真的，在劇組全面安全措施下彭千祐仍力求真實要求真摔，也不怕腳上都是傷，讓他很心疼。
導演林冠慧也提及選角過程，彭千祐是3位主演裡最難找的：「這角色第一是要看就感覺到『他很聰明』，並且有連路人都喜愛的氣質，唯一讓他破功的就只有蒲一永，在一永面前，就會不受控流露出真實的光硯，幼稚、傲嬌、傻氣等等充滿破綻，討人厭的元素在這個人身上反而顯得更加可愛。與很多演員見過面，直到第一次看見彭千祐訪談的影片就覺得中了，試戲後就確信他就是曹光硯，最關鍵的是千祐在緊張後不經意流露出的神情，放開來後的舉手投足，就是我們尋尋覓覓的曹光硯。曾敬驊、宋芸樺、彭千祐3位都是缺一不可的最佳人選，我好愛這三位。」