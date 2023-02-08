7.8無情強震！姊弟受困17小時奇蹟獲救　她冷靜以掌護弟

土耳其強震「救災兩樣情」　敘利亞團體：48小時未獲物資

▲鄰敘利亞邊界的土耳其東南部爆規模7.8強震，敘國有超過2530人喪命，但受限複雜政治因素，遲遲等不到國際救援。（圖／美聯社／達志影像）
▲鄰敘利亞邊界的土耳其東南部爆規模7.8強震，敘國有超過2530人喪命，但受限複雜政治因素，遲遲等不到國際救援。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

土耳其和敘利亞邊境週一發生毀滅性強震，至今造成的死亡人數累積已達到9638人。在惡劣氣候、接續餘震與道路阻礙下，救災行動正與時間賽跑，所幸來自國際的救援隊伍超過兩萬人已抵達土耳其。然而在敘利亞，由於運送救援物資通道受阻、內戰與政治條件複雜，有救援團體告急稱震後48小時內未能收到國際援助物資。

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強震接連襲擊土耳其與敘利亞邊境，根據《CNN》最新數據，土耳其災難和管理主席表示，當地死亡人數已上升至7108人，另有40910人受傷；而在敘利亞，報導指出至少有2530人在政府控制區和叛軍控制區喪生。

此次地震為土耳其百年來最強地震，世界衛生組織（WHO）預期死傷數字可能隨災情規模擴大而增長，屆時將有2300萬民眾受災，其中包含民用基礎設施、衛生基礎設施遭到破壞，以及500萬弱勢群體遭受波及。相較於第一時間向國際社會表達亟需支援的土耳其，死傷同樣慘重的敘利亞，卻無法獲得相對應的急救資源，世衛高級官員甚至指出，中短期內，急難救助資源不足的狀況最可能集中發生在敘利亞。

敘利亞內戰已然十餘年，當地民眾飽受霍亂疫情蹂躪，當地民眾無法獲得國際人道協助的主因來自複雜的內政問題。由於敘利亞獨裁者阿薩德（Bashar al-Assad）控制著敘北地區，遭到西方國家聯手制裁下，救難資源只能按聯合國唯一核准的敘土邊境通道進入。

▲以色列總理尼坦雅胡宣布，已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。這堪稱兩個敵對鄰國之間的罕見合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列總理尼坦雅胡宣布，已收到敘利亞提出的強震救災援助請求並準備伸出援手，不過做為敵對鄰國，以色列並未說明以色列交涉對象是阿薩德還是反抗軍。（圖／美聯社／達志影像）
敘利亞駐聯合國代表巴薩姆·薩巴格 (Bassam Sabbagh) 今表示，西方國家對敘利亞的制裁阻礙這些緊急援助行動，「受到美國、歐盟的制裁影響，許多飛機、貨運飛機都拒絕降落在敘利亞機場」，他呼籲所有聯合國成員國提供幫助，「所有敘利亞人都需要這種援助，因此無論何時、何地，我們都會為敘利亞民眾提供援助」

根據敘利亞國家通訊社報導，敘利亞的大部分傷亡報告發生自該國西北部，主要發生在阿勒頗、哈馬、拉塔基亞和塔爾圖斯等城市。強震過後唯一能運送救難資源的運輸通道遭到關閉，包含敘國反抗軍控制的最後基地伊德利布省（Idlib）等地傳出大規模災情，但救援後勤工作卻困難重重。

根據聯合國估計，自2011年以來，敘利亞內戰已奪去30萬人生命，受到該國內戰期間持續的空襲，當地重要基礎設施幾乎已受損，這次強震對於人道救難只能說是雪上加霜。

世衛秘書長譚德塞則表示，世衛將緊急運送賑濟品，並與其他夥伴合作在未來數月，甚至是數年間支援兩國政府重建。

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