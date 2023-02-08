土耳其強震「救災兩樣情」　敘利亞團體：48小時未獲物資

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此次地震為土耳其百年來最強地震，世界衛生組織（WHO）預期死傷數字可能隨災情規模擴大而增長，屆時將有2300萬民眾受災，其中包含民用基礎設施、衛生基礎設施遭到破壞，以及500萬弱勢群體遭受波及。相較於第一時間向國際社會表達亟需支援的土耳其，死傷同樣慘重的敘利亞，卻無法獲得相對應的急救資源，世衛高級官員甚至指出，中短期內，急難救助資源不足的狀況最可能集中發生在敘利亞。
敘利亞內戰已然十餘年，當地民眾飽受霍亂疫情蹂躪，當地民眾無法獲得國際人道協助的主因來自複雜的內政問題。由於敘利亞獨裁者阿薩德（Bashar al-Assad）控制著敘北地區，遭到西方國家聯手制裁下，救難資源只能按聯合國唯一核准的敘土邊境通道進入。
敘利亞駐聯合國代表巴薩姆·薩巴格 (Bassam Sabbagh) 今表示，西方國家對敘利亞的制裁阻礙這些緊急援助行動，「受到美國、歐盟的制裁影響，許多飛機、貨運飛機都拒絕降落在敘利亞機場」，他呼籲所有聯合國成員國提供幫助，「所有敘利亞人都需要這種援助，因此無論何時、何地，我們都會為敘利亞民眾提供援助」
根據敘利亞國家通訊社報導，敘利亞的大部分傷亡報告發生自該國西北部，主要發生在阿勒頗、哈馬、拉塔基亞和塔爾圖斯等城市。強震過後唯一能運送救難資源的運輸通道遭到關閉，包含敘國反抗軍控制的最後基地伊德利布省（Idlib）等地傳出大規模災情，但救援後勤工作卻困難重重。
根據聯合國估計，自2011年以來，敘利亞內戰已奪去30萬人生命，受到該國內戰期間持續的空襲，當地重要基礎設施幾乎已受損，這次強震對於人道救難只能說是雪上加霜。
世衛秘書長譚德塞則表示，世衛將緊急運送賑濟品，並與其他夥伴合作在未來數月，甚至是數年間支援兩國政府重建。