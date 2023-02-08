在台土耳其人揭災區現況　急需防寒緊急物資

我是廣告 請繼續往下閱讀
哈龍9年前來到台灣攻讀研究所，畢業後他決定留下來，持續推廣土耳其的文化、飲食與工藝。2019年他開設了自己的馬賽克燈工作坊，期待透過藝術和社會文化體驗來促進跨文化對話和理解，讓台灣人認識土耳其。
談起近日土耳其地震，雖然哈龍的家鄉不來自災區，但是有許多朋友和他們的親友都在災區城市，甚至至今都在瓦礫堆中等待救援。「我有朋友在那邊（災區），有一些朋友的家人還埋在瓦礫堆中，這次地震造成的傷害很大，根本來不及逃生。」
哈龍多半是透過IG或是what’s app等社群媒體取得災區資訊，「我有看一些影片，聲音很恐怖，地震的聲音，來得太突然，土耳其的救護人員也完全不夠。」接連的強震造成1.1萬棟大樓倒塌，12座城市傳出災情，其中5個都是土耳其的大城市，影響的人口就高達1400萬。
「（土耳其）政府說死亡人數有7000、8000千人，但我們預估震災可能導致數10萬人罹難。」哈龍提到，由於當地的救護系統已經全面崩潰，人力不足之外，聯外道路也近乎阻斷，連機場跑道都崩裂，救援和物資要進到災區相當困難，更雪上加霜的是，現在正值冬季，加上降雨，半夜甚至下達零下3度，在等不到及時救援和缺乏禦寒設備的窘況下，許多人都在瓦礫堆中因為受凍罹難。
「就算是逃出建築物的民眾，沒電、沒有瓦斯，飲食也成為問題，救護的團隊無法那麼即時的去幫忙，也有發生因為火災無法撲滅，讓無法順利逃出的人也來不及等救援。」提到災區在強震前的樣貌，哈龍回憶，很多國際觀光客會到內姆魯特山看日出或是乘坐熱氣球，鄰近震央的還有加濟安泰普古城，是很多元化的城市，很多的教堂、清真寺、猶太教，那邊古老的東西很多，但恐怕在這次的強震下大部分的建築都已經毀壞。
而哈龍現在也與朋友正在募集物資，包含脖圍、防寒外套、臨時庇護帳篷、手套等救援物資，希望能盡可能的讓災民不要受凍，目前已經募集到7萬美金。此外，哈龍也提供其他的線上捐款管道：「現在真的很需要大家的幫忙。」希望有心的民眾可以透過一些國際組織的捐款管道幫助災民。