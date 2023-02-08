重懲台南正副議長停權　綠：反觀藍回頭擁抱鍾東錦

民進黨中評會昨針對台南市正副議長涉嫌賄選一事，認為嚴重影響民進黨聲譽，決議對邱莉莉與林志展處以停權3年處分，待司法調查結果出來將再行處置，卻傳出有國民黨認為懲處過輕，對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（8）日說，認為國民黨對民進黨黨紀指指點點，純粹是政治消費；副幹事長洪申翰則說，國民黨這樣的評論非常可笑，對比民進黨處理相關問題，國民黨最近回頭擁抱黑金鍾東錦，相比之下就非常清楚。
記者陳威叡／台北報導
鄭運鵬表示，國民黨立委對民進黨黨紀指指點點，認為這純粹是政治消費，每個政黨應互相尊重，中評會等同於民進黨法院，所做的決定都於予尊重，而且民進黨身為民主政黨，要接受選民跟輿論的檢驗，評議有其標準，認為這項決議是符合社會期待。
洪申翰則說，聽到國民黨評論認為非常可笑，反問看看最近國民黨在做什麼，正在回頭擁抱黑金鍾東錦，對比民進黨正在處理黨內相關狀況，相比之下非常清楚，國民黨指控與評論，不僅可笑也凸顯內部的無知。
立委劉世芳也說，民進黨中評會開大門、走大路，台南市正副議長傳出賄選疑雲，也是移送檢調單位近調查，若司法調查結果有起訴或法院判刑確定，民進黨也一定會開除黨籍。
劉世芳表示，國民黨內部有許多學法的人，在法官未定讞前這樣指指點點，質疑國民黨選前罵鍾東錦、選後抱緊緊，反問國民黨主席朱立倫該怎麼回應。