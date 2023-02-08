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41歲范冰冰想嫁副總裁男友！遭爆「父母不同意」婚事停擺

▲范冰冰傳與金融副總裁的婚事被父母擋住，理由讓外界相當傻眼。（圖／翻攝范冰冰微博）
▲范冰冰傳與金融副總裁的婚事被父母擋住，理由讓外界相當傻眼。（圖／翻攝范冰冰微博）

娛樂中心/綜合報導

41歲中國女星范冰冰，自2019年和李晨分手後，感情世界備受關注，結果去年馬上就被拍到與一名金融業副總裁男子熱戀，不僅出席家庭聚會，更在近期傳出范冰冰已經被求婚，好事將近，沒想到又被港媒爆料，這起婚事遭到范冰冰的父母反對，而理由更讓外界相當傻眼。

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據了解，范冰冰的新任男友郭岩峰，過去是一名職業軍官，擁有18年的資歷，離開軍隊後才進入金融圈，一舉成為公司副總裁，與同年齡的范冰冰聊得很來，很快就陷入熱戀，直到今年跨年夜，范冰冰原本要PO出自拍照送給粉絲，結果被發現左手無名指多了一枚紅寶石鑽戒，立刻造成瘋傳，紛紛推測被求婚成功。

不過，據香港媒體《東網》報導，其實郭岩峰早就想把范冰冰給娶回家，結果卻卡在范冰冰父母這關，他們認為女兒不急著結婚，再加上追求者很多，其中不乏身價上億的富豪，於是希望女兒緩一緩，孝順的范冰冰也只能乖乖聽話，日前更傳出已經去凍卵，想圓當媽媽的夢想。

此外，范冰冰過去因「陰陽合約」事件，被大陸廣電局冷凍中，近年來幾乎沒有作品演出，不過也有消息透露，范冰冰已經看好時機，準備前往韓國和香港發展，與湯唯、楊紫瓊一樣，很有可能在今年復出拍片。（編輯：詹鎰睿）

▲范冰冰曬出紅寶石戒指照片，引發網友熱議感情狀態。（圖／翻攝自范冰冰微博）
▲范冰冰曬出紅寶石戒指照片，引發外界討論，已被婚戒套牢。（圖／翻攝自范冰冰微博）

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