花蓮近海突發5.4地震！氣象局曝原因：恐有規模3以上餘震
今（8）日稍早約晚間18點49分，花蓮縣近海發生地震，中央氣象局表示，該起地震震央位置在北緯23.39度、東經121.68度，即在花蓮縣政府南方67.4公里處，地震深度31.6公里，芮氏規模5.4，最大震度為4級，氣象局地震中心課長陳達毅指出，此起地震為「背景地震」，與昨（7）日的地震無關，未來幾天大規模餘震機率不高，但可能會有1至2起芮氏規模3以上的餘震發生。
記者張志浩/綜合報導
陳達毅表示，稍早的地震主要是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊擠壓造成，31.6公里的深度也算是淺層地震，此次震央位於花蓮外海較南段的位置，空間上與昨日清晨3起地震距離較遠，因此排除與昨日地震相關，提醒民眾，這起地震餘震數雖然不多，也較難有大規模的餘震，但仍可能在未來2天內觸發芮氏規模3以上的餘震。
而昨日清晨台灣附近也接連發生3起地震，其中最大發生在4點20分，芮氏規模為5.1，另兩起餘震分別在4點26分、6點12分，芮氏分別為規模3.3和3.9，震央都位在花蓮縣近海，對於近日東部地震活動頻繁，氣象局地震中心表示，台灣本就是處於地震較頻繁的位置，近2天的狀況目前評斷皆屬正常情況，未來動向仍有待觀察。
此外，有鑒於近日土耳其發生芮氏規模7以上的地震，台灣在接近的時間點又頻繁發生地震，陳達毅強調，近期台灣較多的地震已是常態，只是時間上較為湊巧，目前全球板塊活動並無太大異狀，提醒民眾無需將國內地震與國外情況多做解讀和聯想，時刻做好防災準備和保持冷靜才是上策。