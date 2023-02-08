嘉義要道槽化線惹議 王美惠：應以安全便利為最高原則
嘉義市要道垂楊路近來在新建街、國華街路段新劃設槽化線標誌，因等同於相縮減車道引發民怨，對此立委王美惠日前召集交通部及營建署進行了解，交通部及營建署也澄清，中央相關經費申請，並未要求必須設置左轉專用道，才能予以補助。王美惠也強調，所有的道路規劃及標誌標線設立，都應該以全市市民的安全及便利，做為最高原則。
記者陳威叡／台北報導
對於嘉義市要道新劃設槽化線惹民怨，王美惠邀集交通部及營建署進行了解。對此營建署澄清，前瞻提案審議，並未要求必須設置左轉專用道，才予以補助，而應以維護交通安全，並兼顧車流順暢為設計原則，已請市府評估其設計成效，並檢視現場車流狀況，是否有交織混亂的情形，並依評估結果再做修正。交通部則表示，雖為交通道路標誌標線設置的主管機關，但僅有要求劃設標準，並無要求要在哪裡劃設，劃設標誌標線依各地方情況不同，因地制宜。
王美惠表示，經初步了解，申請中央提升道路品質經費，並未附帶必須設左轉專用車道，若地方政府尚有任何疑慮，則可邀集中央主管機關及嘉義市府一起到現場進行會勘。王美惠也強調，所有的道路規劃及標誌標線設立，都應該以全市市民的安全及便利，為最高指導原則，未來會持續在中央，努力爭取道路建設經費，讓嘉義市的交通能夠更加安全、順暢、便捷。
此外近幾年為了提升市區道路品質，嘉義市爭取前瞻基礎建設來推動提升道路品質計畫，其中垂陽路工程，核定工程總經費為7650萬元，中央補助款6273萬元，地方配合款1377萬元，改善道路長度2465公尺，道路寬度30公尺。王美惠表示，在中央與市政府共同努力下，在前瞻道路品質部份，已成功爭取5億6000萬元經費。