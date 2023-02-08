李昇基砸250萬甜蜜娶走李多寅！「1舉動」擄獲準岳母芳心
韓星李昇基昨（7）日宣布跟女友李多寅求婚成功，將在今年4月7日舉辦婚禮，替南韓娛樂圈投下一枚震撼彈，也讓外界對於這段神祕戀情充滿好奇。對此，前知名娛樂記者李鎮浩就爆料，李昇基不僅花費高達1億元韓幣（約台幣250萬）舉辦婚禮，還為了女友改變個人宗教信仰，直接擄獲丈母娘芳心。
娛樂中心/綜合報導
李昇基將在今年4月7日舉辦婚禮，而女友李多寅的經紀公司也證實，地點將在首爾江南的五星級飯店「帕納斯洲際酒店」，場地相當豪華，也為許多名人的婚禮舉辦過，可容納940名賓客，不過經紀公司表示，婚禮將以非公開的形式舉行，只會開放給雙方親友，至於賓客和婚禮歌手等等資訊都不方便透露。
即便戀情一度因為李多寅家族的負面風波受影響，被外界看衰。不過，另據韓媒《news1》報導，其實雙方家長都很同意這門婚事，也都很喜歡對方，其中李昇基的媽媽就大讚李多寅是一個「很棒的媳婦」，在兒子跟前東家打官司時，女方也一直陪在身邊。
對此，名嘴李鎮浩就指出，李多寅的媽媽是個非常虔誠的佛教徒，原本就很喜歡李昇基，但看到李昇基為了她女兒，從基督徒改信佛教，直接擄獲準岳母的心，事後更直接送給準女婿與自己同款的佛珠，李昇基也戴在身上從不離身。（編輯：詹鎰睿）