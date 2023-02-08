梁朝偉《風再起時》鋼琴練到罵人！太太劉嘉玲心疼發聲了

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翁子光也透露，其實一開始並沒有要求梁朝偉完全彈出曲調，只想他能擺出很厲害的樣子就好，但梁朝偉竟展開為期3個月的鋼琴特訓，從頭開始苦練。
梁朝偉說：「我以前沒有彈過鋼琴的，從零開始摸索，每天至少練八小時。」就連太太劉嘉玲也曾透露，那段期間家中一直充滿著鋼琴的聲音，「現在才開始練習真的不容易，我每天回家都聽到他彈的琴聲。」但這樣的高強度練習，也難免壓力大，梁朝偉笑說練習不順時都會想「殺了自己，想跳樓」，而每晚練完，他就打電話罵導演排解壓力。
在開拍後，梁朝偉仍是把握時間練習，劇組特別為他在拍攝現場調來一台鋼琴，只有要空檔，他便持續練習，在拍攝彈琴畫面時，梁朝偉展現強大的演技，但一不小心彈錯了，他也會不好意思的吐舌掩示緊張，讓工作人員都笑說難得看到影帝可愛的一面。
而翁子光也表示，梁朝偉的苦練，讓電影中呈現完美效果，「最後找樂師來配樂時，發現梁朝偉的指法都能完全對上音樂，真的下了好一番苦功練習。」梁朝偉在大銀幕解鎖彈鋼琴的成就，更彈出了興趣，在電影殺青後，也在家中買了台鋼琴，有空閒時便能彈上一曲。（編輯：詹鎰睿）
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