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梁朝偉《風再起時》鋼琴練到罵人！太太劉嘉玲心疼發聲了

▲梁朝偉為電影苦練3個月的鋼琴，每天都練8到10個鐘頭，壓力大到每天罵導演。（圖／華映娛樂提供）
▲梁朝偉為電影苦練3個月的鋼琴，每天都練8到10個鐘頭，壓力大到每天罵導演。（圖／華映娛樂提供）

娛樂中心/綜合報導

郭富城、梁朝偉兩大影帝首度合作的香港電影《風再起時》，將於今年2月24日上映。其中，影帝梁朝偉詮飾權謀十足的華探長，除了貪污之外，更擅長彈鋼琴，為了完美呈現彈鋼琴的畫面，梁朝偉苦練3個月，一天練上8到10個小時，壓力大到每天晚上打電話罵導演翁子光發洩，沒想到苦練的成果十分驚人，梁朝偉演出的彈琴指法竟然完全對得上曲調，非常厲害。

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史詩巨作《風再起時》呈現當年華探長風起雲湧的生活，史詩片格局，一直獲得外界高度矚目。梁朝偉表示，在開拍前就接到導演翁子光要求的功課「學鋼琴」，直說是不可能的任務，而且要能彈出三首曲子，其中一首還特別困難。

翁子光也透露，其實一開始並沒有要求梁朝偉完全彈出曲調，只想他能擺出很厲害的樣子就好，但梁朝偉竟展開為期3個月的鋼琴特訓，從頭開始苦練。

▲影帝梁朝偉超級敬業，竟然真的成功練好鋼琴，解鎖人生新技能。（圖／華映娛樂提供）
▲影帝梁朝偉超級敬業，竟然真的成功練好鋼琴，解鎖人生新技能。（圖／華映娛樂提供）
梁朝偉說：「我以前沒有彈過鋼琴的，從零開始摸索，每天至少練八小時。」就連太太劉嘉玲也曾透露，那段期間家中一直充滿著鋼琴的聲音，「現在才開始練習真的不容易，我每天回家都聽到他彈的琴聲。」但這樣的高強度練習，也難免壓力大，梁朝偉笑說練習不順時都會想「殺了自己，想跳樓」，而每晚練完，他就打電話罵導演排解壓力。

在開拍後，梁朝偉仍是把握時間練習，劇組特別為他在拍攝現場調來一台鋼琴，只有要空檔，他便持續練習，在拍攝彈琴畫面時，梁朝偉展現強大的演技，但一不小心彈錯了，他也會不好意思的吐舌掩示緊張，讓工作人員都笑說難得看到影帝可愛的一面。

而翁子光也表示，梁朝偉的苦練，讓電影中呈現完美效果，「最後找樂師來配樂時，發現梁朝偉的指法都能完全對上音樂，真的下了好一番苦功練習。」梁朝偉在大銀幕解鎖彈鋼琴的成就，更彈出了興趣，在電影殺青後，也在家中買了台鋼琴，有空閒時便能彈上一曲。（編輯：詹鎰睿）

▲梁朝偉的太太劉嘉玲也表示，練習鋼琴真的很不容易，每天回家都能聽到琴聲。（圖／華映娛樂提供）
▲梁朝偉的太太劉嘉玲也表示，練習鋼琴真的很不容易，每天回家都能聽到琴聲。（圖／華映娛樂提供）
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