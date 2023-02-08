北北基桃一票玩到底？張善政：可能性無限

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張善政今下午出席市府新進人員研習班後接受媒體訪問，談及周六即將登場的北北基桃平台會議，張先是糾正表示應該是從北到南講「基北北桃」，雖然當天可能討論的議題還沒列出來，但大家共通議題不外乎1280或1200通勤月票政策，這個對於要把基北北桃4個城市變成一個共同生活圈是非常關鍵的，勢必會是討論的議題之一；另外像是平溪天燈等觀光活動，既然大家都是共同生活圈，也可以互相把彼此的市場做大。
張善政舉例，過去桃園被外界視為觀光沙漠，一點都不好玩，但在今年的10天年假裡，就有超過百萬人潮到桃園觀光，表示桃園其實一點都不會不好玩，如果能把北部生活圈合作的功能真正發揮出來，不只桃園，每個城市的經濟，各方面的服務業、產業都會受惠。
媒體追問是否要引領「北北基桃」變成一個共同生活圈，以後可能考慮一票玩到底？「這個可能性是無限的」張善政說，到時候大家盡量發想，不要因為行政區域的人為邊界，把很多可以互相合作的事情都侷限住了。
至於是否透過這次北北基桃平台會議，展現藍營在北台灣的大團結氣勢?張善政表示，碰巧4市的市長都是藍營，不知道為什麼以前沒有做起來。以前如果是因為黨派的關係，沒有把這個可以共同發展的機會作起來是很可惜的事，不過現在既然都是藍營的市長，4市合作將會很順利，若能不分藍綠推廣到其他縣市合作，應該會變成未來的趨勢。