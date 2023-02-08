愛河燈光點上土耳其藍　陳其邁：為土耳其祈求平安

土耳其於2月6日清晨發生地震，災情仍持續擴大中，台灣也已派出搜救隊前往土耳其協助搜救，今夜，高雄透過愛河智慧控制燈光系統，即日起至2月12日晚間7點30分至午夜12點，在愛河沿岸及六座橋體，共同亮起象徵希望、能量的土耳其藍色，傳遞平安與希望，凝聚高雄人的信念。
記者鄭婷襄／高雄報導
清澈的土耳其藍，對土耳其人有深厚的寓意，是藍色清真寺中鑲嵌藍釉瓷磚折射出的藍色光芒，也是土耳其玉的顏色，此次點燈象徵帶來希望及能量，以高雄城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞祝福的想望，為土耳其祈求平安。
高雄市文化局表示，今晚起愛河智慧燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等六座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光編程讓愛河亮起一片清澈的土耳其藍，期凝聚高雄人的信念，一起為土耳其祈求平安，也祈願台灣赴土耳其執行任務的搜救隊弟兄姊妹和搜救犬，一切平安。
高雄市長陳其邁表示，台灣也曾經歷過重大震災，感同身受，1999年台灣921大地震時土耳其第一時間伸出援手，至今台灣人仍感念在心。地震發生後台灣除第一時間派遣國際搜救隊前往土耳其協助搜救外，外交部並已開設捐款帳戶，盼進一步幫助土國政府安置災民，也祈求傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原。
陳其邁說，他和所有高雄人，一起表達最深的祝願，也為土耳其祈求平安，願傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原，也祈願台灣赴土耳其執行任務的搜救隊弟兄姊妹和搜救犬，一切平安。