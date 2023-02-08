齋藤飛鳥最想念台灣這一味！喊話：想跟乃木坂46粉絲見面
就算已經從團體畢業，但她依舊掛念著每個人！齋藤飛鳥去年底從日本超人氣團體「乃木坂46」畢業，行程滿檔的她特地錄製影片問候台灣粉絲，除了稱讚「乃木坂46」是個有著讓大家獲得開心力量的孩子們所組成的團體，對於沒有機會再到海外跟大家見面的狀況下就要畢業這件事，她表示感到遺憾，但「會想辦法跟大家見面的」！
記者江芷稜/綜合報導
2011年參加選秀合格後，齋藤飛鳥在「乃木坂46」活動的11年間多采多姿，感嘆有些人會覺得時間過很快，但對她來說這11年真的相當漫長，因為長大成人的這段期間都獻給了團體與大家，期間也有露出許多不成熟的一面，雖然沒有到叛逆期如此嚴重，卻也有類似之處，感謝大家包容她，這11年來被大家見證成長的這件事，一直都在齋藤飛鳥心中佔了很重要的位置。
齋藤飛鳥曾想過如果沒有自己的「乃木坂46」會是怎樣？例如想著「這場景以後就沒有我了」，但現在團體中的每位成員都很享受當下且閃閃發亮，她大讚這是「乃木坂46」最強大的地方，努力做個不會讓大家感到厭倦，「有著讓大家獲得開心力量的孩子們所組成的團體」。
被問到想不想再來台灣，齋藤飛鳥說：「超想去！！」先前有時候會跟成員、化妝師聊到先前工作的種種回憶，至於最難忘的食物則是「一種非常簡單的三明治」，她比手畫腳可愛的形容著「就是非常單純麵包跟火腿的組合」（洪瑞珍三明治），強調在日本真的不太容易吃到，可能在台灣才有，此外在日本不太喝珍珠奶茶的她，先前每次造訪就會開喝，笑說自己應該是心情太嗨，之後有機會的話也想來台灣旅行。
「乃木坂46」的第31張單曲《不存在於此的事物》，是齋藤飛鳥最後參與的音樂作品，透露最喜歡這支MV的一幕就是在最後留下紙條，上面寫著「我出發了」，不是用「再見」、「回頭見」、「謝謝」等字句，無論是對她還是對大家來說，都有著更深層的情緒與意義存在；雖然沒有機會再到海外跟大家見面就要畢業了，因為這樣離開就有些遺憾，齋藤飛鳥強調：「既然大家都能從海外找到我，我也會想辦法跟大家見面的！」也希望粉絲繼續支持乃木坂46。乃木坂46單曲《不存在於此的事物》已經在各大音樂平台數位上架。