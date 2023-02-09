限5天！7-11咖啡、護手霜買1送1　全家士力架一大條8元

超商本周限定優惠更新！7-11明（10）日起至2月14日限時五天開跑，本周共推出10大項商品促銷，其中半價商品多達4款，包括UCC無糖咖啡（30元）、Cheers蜂蜜氣泡水（35元）、維他露P微泡（35元）、妮維雅護手霜（135元）都是買1送1，另有越南Le Fruit果汁買2送2。此外，上架就暴紅的台東初鹿拿鐵，一瓶原價要49元，祭出買2送1後平均單瓶33元、約是6.7折。
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全家會員優惠自即日起至2月12日前，本周海報多達12大項促銷商品，共有3款是買一送一，包括美粒果蘋果蘇打平均15元、金車奶茶風味蛋白飲平均23元、野菜生活蔬果汁平均20元。還有不少「加10元多1件」，攤平下來，阿奇儂指定冰棒約5.8折，義美生機草莓巧克力每包平均46元、蜜蘋果酒平均38元、預感香烤洋芋片平均46元，以及士力架花生巧克力平均每條8元。
🟡萊爾富
本周同樣有9品優惠，最划算當屬進口啤酒特惠，包括濟州小麥艾爾啤酒、濟州閃耀艾爾啤酒等，原價99元、特價39元，折扣直接下探3.9折。另下周適逢西洋情人節，多達4品巧克力祭出限時優惠，最低5折起，包括美國百年經典巧克力品牌HERSHEY´S，指定品項任選買1送1，黑雷神及歐維氏指定巧克力也同樣是買1送1，人氣不墜的金莎巧克力則有三粒裝2條特價59元，平均單顆金莎不到10元，不過巧克力優惠自2月10日才開始，購買時要注意。
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