兄弟檔遭霸凌　苦練兩年翻身摘金銅

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重慶國中教練羅祥綺透露，郭振威是透過學校主任趙克昌的引薦才進入跆拳道隊，看到弟弟練跆拳道後，哥哥郭軒瑜才跟著過來訓練，他說：「可能因為身體瘦小，加上功課也不突出，很容易成為霸凌的對象，但兄弟來到隊上後訓練的非常認真，進度幅度很大，也可以看出兄弟倆現在很有自信！」
在等級最高的黑帶組中，專門訓練品勢已有長達10年以上的楠梓高中大獲全勝，即便去年高陽跆拳道品勢世錦賽奪銅的謝宝嫻在高女個人屈居銀牌，但還是沒影響到楠梓的霸業，不僅摘下高男個人、高男團體三人和混合雙人3金，高男個人林子宸、楊亮軒、許宇翔和陳宇聖包辦前四，許宇翔／謝宝嫻、林子宸／柯品廷、張珈綺／陳宇聖又包辦混合前三。
楠梓高中過去就已經培養過2022年高陽世界跆拳道品勢錦標賽男女雙人金牌國手黃品潔等國手，而教練鄭紹宏過去竟然是對打的國手，但在10年前招生遇到瓶頸，毅然決然包括自己都從品勢最基本學起，鄭紹宏甚至至今都還參加品勢大師級的賽事，回憶過去10年前，鄭紹宏很有感說：「當時頂著對打國手去加參品勢比賽，我是從一路輸到最後慢慢才練起來。」鄭紹宏透露，楠梓高中品勢除了以專業化訓練見長之外，他的啟蒙教練何仁騰擔任會長的南部龍騰跆拳品勢會，每隔一個多月就會集合台灣所有學習品勢的教練一同鑽研技術，讓楠梓的訓練可以一直保持在品勢訓練的最先端。
而在國中黑帶組部份，台中地主西苑高中國中部奪下國女組團體冠軍，品勢教練林立凱的主將張以諠奪下團體三人和混合雙人兩金，但在個人部份屈居第4，讓她自己賽後開心不起來，她說：「團體成績是滿意，但差在個人，還是有點小小不滿意。」張以諠小學時還曾經古典舞蹈和跆拳道並練，一直到小5時最後才選擇跆拳道，她說：「舞蹈的基本功有些還是對我練品勢更容易上手，但品勢對自我的要求要很高，我還沒有那麼的積極，要再改進。」