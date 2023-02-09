戰後2度出訪！澤倫斯基行程滿檔　會見英王、德法元首

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在與蘇納克見面後，澤倫斯基前往英國國會西敏廳（Westminster Hall）演說，超過千名議員與官員齊聚、全程站立聆聽；澤倫斯基感謝英國對烏克蘭的堅定支持，呼籲英國及世界各國，向烏克蘭提供現代化的戰機，並送了頂寫有「我們擁有自由，給我們翅膀去保衞它」的空軍頭盔，給英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）。
澤倫斯基的英國行，還到白金漢宮謁見英王查爾斯三世，這也是2人首次會面。澤倫斯基表示2人的會面是特別時刻，提到對方曾在皇家空軍服役，還說如今在烏克蘭，每位空軍飛行員都是王者。
澤倫斯基此次出訪行程滿檔，結束訪英後又馬不停蹄飛往巴黎，會見法國總統馬克宏與德國總理蕭茲。馬克宏聲稱，不能讓俄羅斯贏得戰爭，會繼續努力提供烏克蘭軍援；蕭茲則說只要有需要，歐美會支持烏克蘭對抗俄羅斯，烏克蘭的未來在歐洲聯盟。
不過對於軍援細節，保守的蕭茲同一天在國會演說時也強調，德國不會參加援烏「競賽」，不會在沒有盟友支持，尤其是美國支持的情況下，單獨提供武器給烏克蘭。
德國上月同意提供烏克蘭豹2主力戰車一事，被視為烏軍在曠日費時的戰爭中，一項強力的援助，也標誌德國態度逐漸明朗，不過這項決定是在美國也同意提供艾布蘭（M1 Abrams）坦克後宣布的。