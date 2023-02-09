強震已逾1萬2千死！通膨、經濟惡化　土耳其政府壓力大

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經濟學家巴齊基（Selva Bahar Baziki）指出，因應這場地震的公共支出，可能會高達土國GDP的5.5%，若政府為此發起信貸計劃，這個數字不排除還會更高，從而導致預算違約的風險，尤其是艾爾段政府飽受爭議的貨幣政策，近年已讓土國面臨相當高的通膨率。
雖然表面看來，受地震影響最嚴重的10省僅佔GDP的一小部分，但有些已形成了土國的工業和農業走廊，對國家的繁榮發揮著關鍵作用，牛津經濟研究院的數據顯示，僅這10個省的經濟活動短期中斷，就將導致土耳其的GDP減少0.3%至0.4%。
土耳其從8日開始暫停主要證券交易所的交易，預計將持續至15日。在那之前，土耳其的標竿指數（Benchmark Index）較上週五的收盤價，已下跌了16%。伊斯坦堡證交所的聲明指出，考量到震災後，市場波動性和價格異常變動，為了確保市場的可靠、透明、高效、穩定、公平和競爭性，決定暫時停止交易。
資本管理公司「Gemcorp Capital Management」的首席經濟學家伊凡斯（Simon Quijano-Evans）分析，由於地震造成的直接和間接損失尚不明，需要幾個月才能確定對經濟的確切影響，在短期內土國將需要採取緊急財政和貨幣措施，並尋求來自國際的支持，以確保更廣泛地區的穩定。