陳文茜驚傳不明原因發燒38.9度 無法進食、全身發抖
64歲陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，沒想到，後來免疫系統出問題、下肢末端血管破裂、腦下垂體功能喪失，全身水腫等，一天都要服上多種藥物，讓她看透生命。昨（8日）陳文茜不明原因發燒到38.9度，無法進食、寫作，令人憂心她的身體狀況。
娛樂中心／綜合報導
陳文茜7日半夜先是胃痛，冷到全身發抖，服用胃潰瘍的藥無效、連續吃兩包胃乳，取消錄音工作後，史無前例睡了午覺，晚上打完白蛋白，決定早點就寢，不料，清晨醒來頭痛，知道自己發燒，想下床，一隻手卻撐不起來，等管家來帶愛犬時才尋求協助，一量額溫，已經燒到38.9度，毫無胃口的她，深知需要體力，喝了一碗熱米湯。
愛犬西西里島看著陳文茜虛弱無力、無法吃東西，走路搖晃，憂心地守候門口3小時，她安慰道：「親愛的孩子，我會為了妳毫無保留的愛，努力活著，我不會拋下妳。」
近來在台中住處養病、沒有出過大門一步的陳文茜，後來才知道這兩天氣候劇變，氣溫驟降，排除染疫的可能性後，推測是免疫攻擊腦部在腦幹旁掌管調節溫度的下視丘，接近晚上，陳文茜終於慢慢退燒到36.9度，「我不求健康，只求別太疼痛，干擾我起碼的工作，祝所有的人平安，祝生病的人找到適合照顧自己的方法」。
網友留言：「妳很棒，美女，加油」、「不捨，文茜姐保重，加油」、「祈願，文茜得天垂憐減輕病苦」、「在痛苦的江湖給自己一點戲份！茜！加油，人生本就是來磨的」、「退熱了就好，希望妳平安、舒適，希望妳還能陪伴狗子們，陪伴我們，一直到很久很久，我們也會在這裡陪伴妳」。（編輯：楊穎軒）