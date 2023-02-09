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不稀罕布林肯去訪問？中國駐法大使嗆：來了也沒用

▲中國駐法國大使盧沙野回應間諜氣球事件，批評美國反應過度。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐法國大使盧沙野回應間諜氣球事件，批評美國反應過度。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

間諜氣球事件讓美國與中國關係再度惡化，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，在出動戰機將氣球擊落後，隨著打撈工作持續進行，美國一直在獲取有關氣球的更多資訊，將與美國國會及盟友分享調查結果。對此中國駐法國大使盧沙野則嗆道，在這種氛圍下，即使布林肯去了中國，也不會起到什麽積極作用。

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綜合外媒報導，盧沙野近日接受法國媒體採訪時表示，美國在氣球事件上反應過度、誇大其詞，那個飛行物確實不是什麼間諜氣球，而是艘民用無人氣象飛艇，出於不可抗力因素才會誤入美國，因為這類飛艇並非高科技產品，僅僅用於氣象研究或飛行試驗，不是科技含量很高的東西，所以也無法非常精確的操控。

盧沙野聲稱，這類事件其實並不罕見，美國的間諜氣球或其他用途的氣球也經常被目擊，批評美國說一套做一套，先前曾說不打算擊落，後來又出動戰機高調將氣球打下。被問到如果發生類似事件，中國是否也會採取類似動作時，盧沙野回應，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」

盧沙野強調，中美間這幾年發生的事，本來就已降低了2國的互信程度，現在又發生氣球事件，強調美國應該歸還氣球碎片，「哪怕不重要，也要物歸原主，因為這是中國財產....如果美國不願意歸還，那是他們的事，這表明他們不誠實。如果一個人在街上撿到東西並且知道失主是誰，就理應把它還給失主。」

至於美國國務卿布林肯因為氣球事件取消赴中訪問，盧沙野則說，中美雙方都沒有宣布2國間有這樣或那樣的訪問，也就沒有推遲一說。

在盧沙野看來，以目前的氛圍，布林肯訪中並不合時宜，即使真的去了，也不會起到什麽積極作用，特別美方近期進行了很多「反華活動」，還加大了對台軍售力度、美國眾議院議長更計劃4月「竄訪」台灣，這些都侵犯了中國的核心利益，直言布林肯訪問中國的任務，本來應該是落實習近平和拜登在峇厘島G20峰會達成的重要共識，但美國卻打破了這些共識：「那麼，他訪問的意義何在？」
 

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