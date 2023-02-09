不稀罕布林肯去訪問？中國駐法大使嗆：來了也沒用

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盧沙野聲稱，這類事件其實並不罕見，美國的間諜氣球或其他用途的氣球也經常被目擊，批評美國說一套做一套，先前曾說不打算擊落，後來又出動戰機高調將氣球打下。被問到如果發生類似事件，中國是否也會採取類似動作時，盧沙野回應，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」
盧沙野強調，中美間這幾年發生的事，本來就已降低了2國的互信程度，現在又發生氣球事件，強調美國應該歸還氣球碎片，「哪怕不重要，也要物歸原主，因為這是中國財產....如果美國不願意歸還，那是他們的事，這表明他們不誠實。如果一個人在街上撿到東西並且知道失主是誰，就理應把它還給失主。」
至於美國國務卿布林肯因為氣球事件取消赴中訪問，盧沙野則說，中美雙方都沒有宣布2國間有這樣或那樣的訪問，也就沒有推遲一說。
在盧沙野看來，以目前的氛圍，布林肯訪中並不合時宜，即使真的去了，也不會起到什麽積極作用，特別美方近期進行了很多「反華活動」，還加大了對台軍售力度、美國眾議院議長更計劃4月「竄訪」台灣，這些都侵犯了中國的核心利益，直言布林肯訪問中國的任務，本來應該是落實習近平和拜登在峇厘島G20峰會達成的重要共識，但美國卻打破了這些共識：「那麼，他訪問的意義何在？」