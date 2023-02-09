昔炸雞一哥「胖老爹」逐漸退燒？網嘆2關鍵：雖然真的香
美式炸雞「胖老爹」曾在台灣引起轟動，不僅店門口人潮絡繹不絕，更曾在3年內擴展200多間店，可見其人氣，但近年來熱度減退，有網友更發現自家樓下的胖老爹於年後倒閉，引起討論，眾人也提出「兩點」退燒原因，感嘆「雖然真的很香」。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，表示自己久久會去光顧一次樓下的胖老爹，但近日打電話過去預定餐點，撥打多次都無人接聽，無奈之下只好直接出門覓食，不料經過該店時，發現這家胖老爹的招牌已經被撤下，看來是過完年就倒閉，讓他不勝唏噓。
該文引起眾人討論，大家紛紛提出胖老爹可能退燒之原因，第一是出餐速度較慢「都要等超久，沒人也要等20分以上」、「速食都不速食了」、「不健康又要等超久」、「撐到現在才神奇，買過一次等20分鐘，就沒去過了」、「點個腿翅，等一個小時，等到往生」；第二是價格較為昂貴「太貴了」、「就態度+花時間+漲價」、「貴+超久」。
關於做餐速度較慢的問題，網友說明其實提前打電話預訂就能避免在現場久等的問題，並誇讚該店的炸雞確實很香，「要吃可以打電話叫，不用等」、「提早打過去哪需要等啊= =」、「胖老爹真的好香啊~」、「炸的時間太久了，雖然真的很香」、「現炸真的很好吃」。（編輯：李惠婷）