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NBA／湖人和爵士、灰狼達成三方交易　添1首輪籤送走威少

▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人、猶他爵士、明尼蘇達灰狼已經達成三方交易，其中「威少」Russell Westbrook將被送去了爵士，湖人則送出一個首輪選秀權得到了D'Angelo Russell等3名球員。

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本次交易的大體架構為：Russell、Malik Beasley、Jarred Vanderbilt被交易到湖人；爵士得到Westbrook、Juan Toscano-Anderson、Damian Jones及一個來自湖人的2027年首輪選秀權(1-4順位保護)；而灰狼則得到Mike Conley、Nickeil Alexander-Walker，2025、26年爵士的次輪選秀權，以及2024年來自華盛頓巫師和曼菲斯灰熊的二者中順位較低的其中一個次輪選秀權。

本次交易經Charania在早先爆料，當時三方已經達成初步框架，但灰狼希望得到更多選秀權補償，後續的討論主要圍繞在此部份上，最終順利達成共識完成此交易。

隨後兩名記者Chris Haynes和Law Murray都確認，若爵士和Westbrook達成了買斷協議，那他和洛杉磯快艇彼此都有意合作。

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