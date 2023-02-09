NBA／湖人成功補強 Russell、Beasley場均可貢獻近6三分
根據知名記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人、猶他爵士、明尼蘇達灰狼已經達成三方交易，湖人在這一筆交易中加上一個首輪選秀權成功將「威少」Russell Westbrook送走，同時得到了3名球員來補強球隊的外線和鋒線等問題。
記者黃建霖/綜合報導
本次交易的大體架構為：D'Angelo Russell、Malik Beasley、Jarred Vanderbilt被交易到湖人；爵士得到Westbrook、Juan Toscano-Anderson、Damian Jones及一個來自湖人的2027年首輪選秀權(1-4順位保護)；而灰狼則得到Mike Conley、Nickeil Alexander-Walker，2025、26年爵士的次輪選秀權，以及2024年來自華盛頓巫師和曼菲斯灰熊的二者中順位較低的其中一個次輪選秀權。
Russell本季在灰狼的戰術地位下滑，但場均仍有17.9分6.2助攻，投籃命中率46.5%，可以命中2.7記三分球，三分球命中率39.1%，而且近期的狀態相當不錯。
而Beasley則是另一位受關注的新成員，雖然本季三分命中率下滑到35.9%，但他的產量還是相當可觀，場均可命中3.1記三分球。無論是在灰狼時期、還是後續在爵士，他的投射表現都不錯。
至於23歲的年輕前鋒Vanderbilt，雖然不具備外線能力，但身高206公分的他擁有出色活動能力，籃板能力十分突出，應能成為球隊鋒線輪換上的重要角色。
Russell和Beasley場均可投進5.8記三分，在擁有LeBron James和Anthony Davis的湖人，他們應能得到不少空檔的外線出手機會。而Vanderbilt則能給予球隊在陣容調整上更多彈性，或是充當小球內線。