早晚溫差大！防急性心肌梗塞增保障　重疾險上網也能保

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因此，民眾不僅要留意日常生活習慣與飲食，也得再次檢視保險保障，一旦日後有醫療或療養需要，才能有效轉嫁風險。富邦人壽副總經理陳寬偉就表示，大家都知道從日常飲食作息做起，現在多元外食生活很難做好預防，倘若不幸罹患心肌梗塞，就必須把握黃金時間配合專業醫師治療，才能避免冠狀動脈再次堵塞。
由於中、壯年族群為要，身為家庭經濟支柱，保險規劃一定要做好，陳寬偉建議，除了擁有基本的實支實付醫療險、癌症險、定期壽險與意外險等，重大疾病險也能在關鍵時刻幫上大忙，萬一急性心肌梗塞突然找上門，不只是醫療費，甚至連出院後的療養、復健階段很可能導致收入中斷。
現在壽險業者網路投保保障型保險商品平台也有提供「重大疾病健康保險」，而且24小時皆可依自身需要投保短期或長期保障，但陳寬偉也特別留意的是，健康醫療險通常都有等待期，天氣乍暖還寒，建議民眾應盡早且盡速完善全家人保障。
至於網路投保有什麼好處？陳寬偉表示，以富邦人壽來說，網路投保重大疾病險除雙保障年期靈活強化保障，提供1年期和20年期兩種選擇，再來7項疾病保障，包括急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術等，還有符合理賠條件者，投保最高保額一次給付50萬元保險金，彈性運用醫療或填補生活照護等經濟缺口。以40歲富爸爸為例，若選擇上網投保50萬元保額，年繳保費只要2130元，平均每日不到6元，保證續保至保險年齡屆滿70歲。