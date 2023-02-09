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早晚溫差大！防急性心肌梗塞增保障　重疾險上網也能保

▲正值春寒料峭之時，早晚溫差大，急性心肌梗塞不可不慎，專家建議，除留意日常生活習慣與飲食，也得再次檢視保險保障，一旦日後有醫療或療養需要，才能有效轉嫁風險，尤其目前重大疾病險上網也能投保。（示意圖／Pixabay）
▲正值春寒料峭之時，早晚溫差大，急性心肌梗塞不可不慎，專家建議，除留意日常生活習慣與飲食，也得再次檢視保險保障，一旦日後有醫療或療養需要，才能有效轉嫁風險，尤其目前重大疾病險上網也能投保。（示意圖／Pixabay）

記者顏真真／台北報導

衛福部公布2021年國人十大死因中，心臟病高居十大死因第二名、僅次癌症，由此可見，心血管疾病已是大眾不可忽視的國病之一。此時也正值春寒料峭之時，早晚溫差大最虐心，專家提醒，了中高齡、有家族病史者要注意外，三高族、有抽煙習慣、體重過重或長期缺乏運動者，都是急性心肌梗塞的高危險群，民眾不僅要留意日常生活習慣與飲食，也得再次檢視保險保障，提前準備救命錢，一旦日後有醫療或療養需要，才能有效轉嫁風險。

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血管疾病可說是猝不及防，其中急性心肌梗塞更是心臟病死亡重要原因之一，尤其天氣寒冷刺激交感神經系統，會使身體血管收縮、血壓升高、心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量也增多，嚴重時導致急性心肌梗塞，猝死機率大大增加不可不慎。

因此，民眾不僅要留意日常生活習慣與飲食，也得再次檢視保險保障，一旦日後有醫療或療養需要，才能有效轉嫁風險。富邦人壽副總經理陳寬偉就表示，大家都知道從日常飲食作息做起，現在多元外食生活很難做好預防，倘若不幸罹患心肌梗塞，就必須把握黃金時間配合專業醫師治療，才能避免冠狀動脈再次堵塞。

由於中、壯年族群為要，身為家庭經濟支柱，保險規劃一定要做好，陳寬偉建議，除了擁有基本的實支實付醫療險、癌症險、定期壽險與意外險等，重大疾病險也能在關鍵時刻幫上大忙，萬一急性心肌梗塞突然找上門，不只是醫療費，甚至連出院後的療養、復健階段很可能導致收入中斷。

現在壽險業者網路投保保障型保險商品平台也有提供「重大疾病健康保險」，而且24小時皆可依自身需要投保短期或長期保障，但陳寬偉也特別留意的是，健康醫療險通常都有等待期，天氣乍暖還寒，建議民眾應盡早且盡速完善全家人保障。

至於網路投保有什麼好處？陳寬偉表示，以富邦人壽來說，網路投保重大疾病險除雙保障年期靈活強化保障，提供1年期和20年期兩種選擇，再來7項疾病保障，包括急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術等，還有符合理賠條件者，投保最高保額一次給付50萬元保險金，彈性運用醫療或填補生活照護等經濟缺口。以40歲富爸爸為例，若選擇上網投保50萬元保額，年繳保費只要2130元，平均每日不到6元，保證續保至保險年齡屆滿70歲。

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