經濟陷困境！土城夫妻遭斷水斷電　女兒返家驚見父母雙亡

安坑輕軌明試營運！預售屋量增價揚　「這站」衝破7字頭

▲安坑輕軌將在明（10）日正式通車試營運，安坑地區預售屋市場量增價揚開紅盤。（圖 ／新北市政府提供）
▲安坑輕軌將在明（10）日正式通車試營運，安坑地區預售屋市場量增價揚開紅盤。（圖 ／新北市政府提供）

記者張勵德/綜合報導

全長7.5公里、共設9站的安坑輕軌，即將於明（10）日通車試營運，伴隨利多報到，新北市安坑地區的預售屋市場，竟無懼《平均地權條例》修法的打炒房衝擊，逆勢繳出價量齊揚的成績單！台灣房屋集團趨勢中心根據實價資料，統計安坑輕軌兩大生活圈近期預售屋價量表現，結果顯示擁有8處站點的新店溪西岸安坑地區，2022下半年預售屋交易共116件，較去年上半年112件微增4件，量增3.6%，均價也上漲0.8%來到47.8萬元，開出「量增價揚」的紅盤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，安坑地區因地勢相對封閉，且從前少有建設話題，使當地房市始終以自住買盤為大宗，加上安坑近年憑藉親民房價，持續吸引雙北鬧區民眾移居，現今區域人口已逾11萬人，剛性需求豐沛，所以在打炒房氛圍下，受到的干擾反而較輕微，且去年下半年預售屋實價交易尚未完全揭露，因此安坑的交易件數還有上修機會。如今安坑輕軌開通，不僅能改善當地的聯外交通，還有望提升區域的機能性，使安坑整體發展更具可期性。

台灣房屋新店安康特許加盟店店東王方興表示，去年下半年《平均地權條例》的修法熱議，澆熄了不少地方的預售屋買氣，不過修法之際，安坑輕軌也邁入了通車的倒數計時，使區域房市的討論度升溫；加上安坑地區可開發腹地有限，房市長期供不應求，房價與雙北其他鬧區相比又顯得親民，因此不論預售屋還是中古屋，買氣都很扎實。而且去年下半年，安坑正好有「耑美」、「名毅吾山-靚山區」、「漢皇開雲」等預售新案登場，並分別憑藉建商口碑、鬧區地段等優勢，衝出不錯銷況，使安坑的預售市場，在修法衝擊下仍維持穩健表現。

不過，新店溪東岸，可轉乘環狀線的十四張地區，去年下半年的量能，卻比上半年銳減73.8%，但均價仍微漲1.6%，正式衝破7字頭，呈現「量減價漲」的走勢。陳定中表示，十四張地區預售量能縮水，主要是「區域房市轉型」始然，十四張地區的交易重鎮央北重劃區，經過多年發展，已渡過推案高峰期，且早前推出的預售案陸續完工後，區域房市正從預售市場轉型為成屋市場，才導致當地預售屋交易量萎縮。

此外，十四張地區的交通機能完善，在輕軌開通前，已有環狀線、小碧潭支線等軌道路網運作，加上區段後續還有聯開案及區段徵收遠景，豐沛利多將預售屋行情一路推升到了7字頭，尤其是環狀線的運量與便利性較輕軌鮮明，所以當地的軌道利多，早在2020年環狀線開通時，便已提前反應。

 

隋棠豪宅砍5700萬成交「有貓膩」？專家坦言：蠻特別的

隋棠豪宅變惡鄰！3藝人太吵也曾遭投訴　專家教挑屋秘訣

房市／安坑輕軌通勤北市少20分鐘　專家推小資族這站買房

威力彩今拼5.1億！這些人有「大錢命」快衝：鹹魚翻身了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀