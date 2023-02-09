安坑輕軌明試營運！預售屋量增價揚　「這站」衝破7字頭

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台灣房屋新店安康特許加盟店店東王方興表示，去年下半年《平均地權條例》的修法熱議，澆熄了不少地方的預售屋買氣，不過修法之際，安坑輕軌也邁入了通車的倒數計時，使區域房市的討論度升溫；加上安坑地區可開發腹地有限，房市長期供不應求，房價與雙北其他鬧區相比又顯得親民，因此不論預售屋還是中古屋，買氣都很扎實。而且去年下半年，安坑正好有「耑美」、「名毅吾山-靚山區」、「漢皇開雲」等預售新案登場，並分別憑藉建商口碑、鬧區地段等優勢，衝出不錯銷況，使安坑的預售市場，在修法衝擊下仍維持穩健表現。
不過，新店溪東岸，可轉乘環狀線的十四張地區，去年下半年的量能，卻比上半年銳減73.8%，但均價仍微漲1.6%，正式衝破7字頭，呈現「量減價漲」的走勢。陳定中表示，十四張地區預售量能縮水，主要是「區域房市轉型」始然，十四張地區的交易重鎮央北重劃區，經過多年發展，已渡過推案高峰期，且早前推出的預售案陸續完工後，區域房市正從預售市場轉型為成屋市場，才導致當地預售屋交易量萎縮。
此外，十四張地區的交通機能完善，在輕軌開通前，已有環狀線、小碧潭支線等軌道路網運作，加上區段後續還有聯開案及區段徵收遠景，豐沛利多將預售屋行情一路推升到了7字頭，尤其是環狀線的運量與便利性較輕軌鮮明，所以當地的軌道利多，早在2020年環狀線開通時，便已提前反應。