名家論壇》鈕則勳／侯友宜的機會與風險

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若加上新北市副市長的任期，侯友宜服務新北市超過十二年，從首長施政滿意度來看，長年居於領先地位的侯在市長任期也有明顯的政績，這點也能弱化綠軍可能的「落跑市長」標籤策略 ; 畢竟綠軍針對2020年韓國瑜選總統，「落跑」負面標籤有效的原因主要是韓第一任高雄市長都沒做完，甚至一年都沒做完，也沒有政績做支撐，韓轉拚總統大位也無針對高雄市民迅速道歉或陳述為何轉戰的愷切原因與正當性理由，被「落跑」攻陷確有其脈絡。
近日更傳出北部國民黨立委似乎欲連署促請侯參選，畢竟藍軍2024人選規劃日益複雜，已引發想求連任立委們的集體焦慮，候選人為求當選，當然希望政治能量強的母雞來領頭，而侯公認為國民黨最強母雞，又具豐富的輔選經驗與政治能量，相對於郭台銘，有侯的加持不僅能給候選人安心的感覺，更能達到相互動員及拉抬的效果。
雖然侯參選2024有其利基，但未必沒有風險存在 ; 首先，侯最近的媒體回應論述多是「好好做代誌」與「我現在是新北市長」，論述雖是四平八穩的安全牌，但卻可能因平淡無奇而失去主導媒體議題的話語權，某程度也會弱化支持他參選2024的選民之期待，更可能消耗自己在九合一選舉中獲得115萬票、大贏對手46萬票所累積的政治能量與建構主場優勢的可能性。
其次，侯至今似乎仍然按兵不動，可理解他當然在構思選或不選的利弊得失與全盤佈局，特別是若要選，無法掌控的變數更多，當然煞費思量 ; 但反觀朱立倫似已不斷對郭台銘拋出試探氣球，郭的態度也有鬆動，郭、朱雙方雖仍在博弈中，但倘郭朱聯盟真的形成，便會成為制約侯參選的最大力道，侯反而會陷入被動，畢竟侯按兵不動，朱就可能日起有功，一動一靜，失之毫釐就可能差之千里。
基於此，侯若真的要參選，還得將自己的能量進行「保溫」，應該開始在論述與動作上面多給媒體與外界一些訊息，創造懸念，化被動為主動來維持主場優勢 ; 如此一來，一方面能夠持續累積政治能量主導新聞話題，讓媒體不至於被侯傳統的論述搞得意興闌珊、失去耐心。另方面也可以制衡郭與朱可能間的聯盟，甚至讓郭台銘在朱與侯之間做更細膩的聯盟決策；畢竟郭是一位精明的生意人，特別是2019年加入國民黨後又吃虧的殷鑒不遠，若這次真的要入局，更得精算在朱或侯之間做選擇的利弊得失，無怪乎坊間已傳出郭董有意組織「非綠聯盟」的聲音，擺明了就是郭也想化被動為主動，建構主場優勢勢、累積談判籌碼、待價而沽。
但不論如何，從一直以來的民調支持度來看，侯友宜確實是藍軍最強而且可能勝選的人，其實已經符合朱立倫「找最強人選」的條件，其實朱也未必一定要捨近求遠、從黨外去找郭台銘，畢竟只要一處理不當或對手見縫插針操作，反而治絲益棼，殊不知「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」。朱還不如多花些心思想想怎麼幫侯友宜作鋪墊，減輕因為轉戰而被綠軍貼標籤的衝擊，強化國民黨與侯友宜兩岸國際的論述，轉守為攻，這樣不只是勝選的終南捷徑，也是朱侯雙贏的關鍵密碼。
藍軍的2024局勢原本一片大好，若大咖間的競逐無法有個協調或平衡點，一盤好棋，便又可能打到全盤皆落索了！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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