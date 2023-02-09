百貨零售全年成長15%　新光三越回歸協會分享經營之道

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徐雪芳指出，根據經濟部統計數據，2022年百貨零售產業成長15%，這個成績來自百貨從業人員在疫情期間推出新作法，運用數位和消費者反而有更密切的聯繫，再加上大眾期待解封的消費心理，創下成長佳績。
百貨協會秘書長王明倫指出，百貨協會業務主要有國際零售會議、海外市場考察參訪、政府交流會議、獎項選拔，以及專題演講……五大活動類型，110年度舉辦14場活動，過去六年累積舉辦110場活動。
新光三越百貨吳昕陽總經理致詞時表示，考量過去三年百貨面臨有史以來最大的挑戰，在這段期間，新光三越在數位方面的投資、研究數據的整合、會員經營的心得都很願意和同業分享，所以再度加入百貨協會。最後和大家分享村上春樹的一段話，當暴風雨結束時，你不記得是如何經歷它、如何生存下來。但可以確定一件事，當你走出暴風雨時，將不再是當初走進去的那位。
獲得110年度優良從業人員楷模的是遠東百貨吳東頴，由於COVID-19疫情下，在行銷企劃單位的吳東頴，結合消費者偏好，與時事規畫舉辦特色主題行銷活動，並帶動數位經營轉型，運用深耕社群行銷多年的優勢，分析與應用社群資料掌握顧客偏好進而推出精準的行銷活動，降低疫情對於營收的衝擊，是百貨業數位行銷高手。
2021年度優良從業人員頒獎表揚12位優異的同業人員，這些來自全台各個角落的百貨同業人員令評審團主席朱浩博士大感「評審越來越困難！」，面對COVID-19危機，同業夥伴以出色的表現做好自己本分的事，就是最佳典範。
這次也進行專題演講，新北市政府法制局許宏仁副局長談「消費爭議處理實務」。擔任消保官期間，期待以更客觀的分析、共同找出解決問題的方法，以創造三贏。商研院商業發展與政策研究所所長朱浩以「淨零、節能減碳政策及設備汰換貼補規劃」專題演講。
國發會發布我國2050年要達到淨零排放，目前第一期已經達標，從第二期開始的目標，就有必要大幅度更換設備，自然也會對經營產生壓力。在零售業，空調、照明、冷凍冷藏設備，商業部門提出四大面向、十項措施補貼業者，以利業者藉機更換設備、系統。