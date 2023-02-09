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上任首日被問是否單身？北市正妹副發言人：不談私人問題

▲台北市政府新增3位副發言人蔡畹鎣（音同容）、徐政璿（中）、蕭羽耘（左）。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.09）
▲台北市政府新增3位副發言人蔡畹鎣（音同容）、徐政璿（中）、蕭羽耘（左）。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.09）

記者呂炯昌／台北報導

台北市政府新增3位副發言人徐政璿、蔡畹鎣（音同容）、蕭羽耘，今（9）日走馬上任，曾擔任新北市政府副發言人的蔡畹鎣因外型搶眼曾被譽為「新北學姊」，首日上任就被詢問是否單身時，她笑答保密「不談私人問題」。

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北市府發言人羅旺哲今日上午率3名新血副發言人對外亮相，並表示蔣萬安市府團隊持續打造溝通型政府，未來希望注入更多年輕、有活力的心血，尤其3位副發言人過去在媒體事務或政治上都累積一定經驗，希望藉由他們的加入，可加強對外溝通、與民眾互動，使市府團隊一起為民服務。

男性副發言人徐政璿因年僅30歲，曾在媒體與產業界任職，但經歷卻自稱「資深」媒體人，引發網友熱議。對此，徐政璿答覆表示，過去主要經歷都在媒體業，也曾短暫待過企業，希望結合媒體與產業界服務的經驗，結合不同領域的經驗，投入公共服務、協助市長推動市政，對於網友意見，尊重大家的看法。

而剛選上台北市議員的黃瀞瑩過去在柯文哲市府時，曾以26歲成為最年輕副發言人，24歲的蕭羽耘取而代之成為北市府史上最年輕副發言人，蕭羽耘答覆表示，感謝蔣萬安市長及市府團隊給予機會，年輕是機會沒錯，未來將以更謹慎、謙卑心情向前輩們學習。

至於曾擔任新北市政府副發言人的蔡畹鎣從「侯家軍」轉為「蔣家軍」，對於角色轉換則認為，雙北本就屬共同生活圈，兩市共融共好 一直是兩位首長及市民們共同期待目標，將會延續過去在新北市所學經驗，將看到與學到的帶到台北市繼續為民服務，也期待能再見到新北市長侯友宜。

媒體追問是否單身時，蔡畹鎣則笑答保密「不談私人問題」。至於學習的對象，她說，所有前輩們都會互相學習，相信他們會走出自己的風格。

過去雙北市政府內發言人群許多都轉換跑道投入政壇，對於未來是否有可能投入市議員選戰，徐政璿表示，目前並無其他規劃，將全力協助市長推動市政；蕭羽耘也稱將專心做好市政工作。曾投入新北市議員初選的蔡畹鎣則表示，相信未來大家各有考量，但當前首重先把該做的事情做好，目前無其他規劃的打算。

▲台北市政府副發言人蔡畹鎣。（圖／記者呂炯昌攝）
▲台北市政府副發言人蔡畹鎣。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.09）
▲北市副發言人蕭羽耘。（圖／記者呂炯昌攝）
▲北市府副發言人蕭羽耘。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.09）


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