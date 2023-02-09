NBA／爵士手握15個首輪選秀權 季後擁有可觀薪資空間
猶他爵士今(9)日和洛杉磯湖人及明尼蘇達灰狼達成三方交易，他們以此得到了一個2027年的首輪選秀權，如此他們目前已手握15個首輪選秀權，同時球隊薪資結構良好，管理層在操作上十分精準到位。
記者黃建霖/綜合報導
本次交易的大體架構為：D'Angelo Russell、Malik Beasley、Jarred Vanderbilt被交易到湖人；爵士得到Russell Westbrook、Juan Toscano-Anderson、Damian Jones及一個來自湖人的2027年首輪選秀權(1-4順位保護)；而灰狼則得到Mike Conley、Nickeil Alexander-Walker，2025、26年爵士的次輪選秀權，以及2024年來自華盛頓巫師和曼菲斯灰熊的二者中順位較低的其中一個次輪選秀權。
根據ESPN報導，在完成這筆交易後，在2029年之前爵士將會有15個無保護、或受保護程度很低的首輪選秀權，這對於本季進入到重建階段的他們來說，是很重要的籌碼。
而爵士目前的薪資結構是好的，球隊擁有多名有潛力的年輕球員，包括Lauri Markkanen、Walker Kessler、Collin Sexton和Ochai Agbaji，下一季他們第一高薪的球員是Sexton的1732萬美元，Markkanen的年薪則是1725萬美元，如果Jordan Clarkson和Talen Horton-Tucker不行使球員選項，他們有可能得到6千萬美元左右的薪資空間。
在Donovan Mithcell和Rudy Gobert的時代結束後，爵士只花不到一季的時間，就已經改善了球隊體質，如果未來兩年能夠得到一名新核心，那他們將準備好重回季後賽競爭行列。