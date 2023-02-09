《叛逆玩家》 推周邊商品！限時「橘子嘉年華」免費開抽
文學星力推社群人氣作者花於景新作《叛逆玩家》，作者深受劇本式遊戲吸引，因此嘗試將遊戲與小說互相結合，用文字打造出的虛擬遊戲空間，讓讀者們跟著主角一起挑戰遊戲關卡。並且在限時登場的「橘子嘉年華」期間，文學星推出《叛逆玩家》電競桌墊、方形抱枕等周邊商品，抽給參加beanfun!一起SHOW的讀者。在2/11、2/12於高雄巨蛋舉辦的橘子嘉年華好神SHOW市集中，也會展示角色立牌，讓讀者能跟等身大的角色合照。
記者鍾怡婷/綜合報導
《叛逆玩家》內容講述主角們在遊戲世界內冒險，不按照遊戲規則破關，運用智慧及能力顛覆遊戲世界。整體世界觀貼近遊戲族群的喜好，精彩爽快的故事內容，也成為2023年橘子嘉年華文學星主推小說。除了配合橘子嘉年華一起SHOW，推出作品系列周邊外，文學星規劃「✦人肉搜索在世文豪✦」活動，邀請讀者們手寫《叛逆玩家》中印象最深刻的句子上傳，審核通過可領抽獎憑證，便有機會抽到《叛逆玩家》方型抱枕等周邊商品。
《叛逆玩家》作者為社群擁有20萬粉絲的花於景，擅長藉由角色之間可愛的互動吸引讀者們閱讀，在隨著劇情發展逐漸加入鬱悶的部分，這種給糖之後補棒子的創作節奏，也讓讀者們又愛又怕，但不能不看後續的故事。花於景笑說：「小虐可以怡情，也能讓劇情的發展更有節奏與深度，才能將故事及角色的魅力完全發揮。」不過因為創作終究還是要先讓自己開心，所以她還是以好結局為目標，希望讀者們能安心地看她的作品。
《叛逆玩家》每週四上午11點於beanfun!文學星更新，超人氣小說不容錯過。而2/11、2/12橘子嘉年華好神SHOW市集中，除了展示角色立牌外，還規劃舞台問答活動及周邊商品展示，一系列豐富的活動，尤其是想要抽小說周邊商品的粉絲，可別忘記隨時關注粉專最新消息。