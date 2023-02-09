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遭美制裁！華為供應商屢傳破產　重建供應鏈成唯一出路

▲華為遭美制裁下，供應商紛紛受牽連倒台，未來能否成立穩定自主供應鏈備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲華為遭美制裁下，供應商紛紛受牽連倒台，未來能否成立穩定自主供應鏈備受關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

近來中國部分科技產業發展遭美國制裁，其中曾經在全盛時期曾超越蘋果的手機大廠華為（Huawei）因為竊取商業機密、違反《國際緊急經濟權利法》（即美國對伊朗的制裁）、疑替中國政府間諜竊密等因素遭美納入貿易黑名單，發展遇到瓶頸。去年營收幾乎可說零成長，拜登政府近日更有意進一步限制，禁止美企對華為供貨。

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中國通訊巨頭華為（Huawei Technologies Co.） 曾佔據全球基地台市場的龍頭，但在美國商務部2019年5月15日宣布將華為及70家附屬公司納入貿易黑名單，禁止華為沒有華盛頓當局核准的情況下，向美國企業購買零組件後，逐漸失去領先地位。

調查顯示，2022年全球前10大原始設備製造商（OEM）的晶片支出減少7.6%，其中，中國電信設備大廠華為削減了19%最多。受到美國禁令下，華為無法取得台積電與三星晶片，然而中芯國際技術仍未純熟。這導致華為旗下晶片設計廠海思半導體的麒麟晶片研發困難，去年Q3出貨量趨近於零。

無法研發晶片的海思去年收入銳減，自2020年的82億美元（約新台幣2460億元）降至2021年的15億美元（約新台幣450億元），一口氣跌了八成左右。而在華為已用光所剩不多的海思晶片庫存下，部分高階人才如工程師欲選擇跳槽，人才流失、技術受限雙雙成為困境。

不僅如此，美國在擴大制裁下考慮限制美國供應商與華為的聯繫，再度造成不小打擊。此前，供應商如東莞勁勝精密、深圳昶東鑫、代工廠偉創力（Flex）替華為生產手機殼、電路板等，在美國斷共、華為砍單下面臨長期欠薪欠款或宣布停業倒閉的窘境。

根據中國網路消息，美國最新一波的封殺消息將包括4G、WiFi 6和7、人工智慧和高性能計算、雲端計算等領域產品。該公司的手機、個人電腦（PC）、平板電腦等主力產品，都將面臨無晶片可用的慘狀，估計光是線下手機銷售人員可能就會有25萬人失業。

為避免單方面受限，華為有意組建中國本土半導體供應鏈，例如攜手福建封測廠渠梁電子（Quliang Electronics）進行不太受美企控制封測相關技術生產，渠梁也正積極擴大泉州廠房的產能。另外，深圳的半導體新創公司鵬芯微（Shenzhen）也被認為是未來華為重要的生產基地，在深圳政府出資下，如鵬新旭技術、昇維旭技術（SwaySure）都將全力支援華為所需零件如半導體，創建自主自立供應鏈。

中國本土半導體供應鏈的成立與否被認為是未來產業發展關鍵，在美國對華為制裁奏效的情況下，美方勢必會繼續採取甚至擴大箝制中國半導體、科技產業發展的行為，除非中國能夠自主穩定供應鏈別開生面，否則產業寒冬仍將導致長久停滯。
 

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