陳建仁命經濟部　全力協助中小企業度過不景氣

行政院會今（9）日由經濟部陳報「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃－推動產業及中小企業升級轉型」，提出推動產業及中小企業升級轉型措施，運用特別條例經費資源及時提供產業升級轉型、加強中小企業所需基礎設施、貸款補活水等資源，協助產業穩住經營、留住人力。院長陳建仁也在會中裁示，要求經濟部綜合運用相關資源，全力輔導協助這些受影響的產業，也強調政院從上月提出疫後特別條例，目前也正鑼密鼓盤點各項計畫內容，後續向社會大眾報告。
記者陳威叡／台北報導
針對經濟部所提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃」，陳建仁表示，疫情從2020年爆發以來，全世界的經濟與產業受到重大影響，不過台灣因為有政府的積極作為與全民的共同努力，過去幾年在經濟表現相對大多數國家來得好，儘管如此，許多中小型企業與小攤商等仍受到疫情嚴重衝擊，再加上全球景氣衰退影響，都需要政府大力支持，儘速度過此波不景氣。
陳建仁說，行政院已於上月中提出疫後特別條例，政府也正緊鑼密鼓盤點各項計畫內容，今天由經濟部先就主責的「推動產業及中小企業升級轉型」提出報告，之後會再就其他計畫一一向社會大眾報告。
陳建仁表示，疫後特別預算運用在產業轉型升級方面，包含「協助製造業及商業服務業推動智慧化、低碳化」、「活絡商圈、特色街區及市集發展」、「協助中小企業拓銷」及「輔導工廠合法化，符合環保公安標準，完善基礎設施」等，另外也會提供「疫後振興」及「轉型發展」專案貸款。同時行政院去年10月也已核定「中小企業整體競爭力提升方案」，預計5年投入近1000億元，輔導企業數位轉型，調整營運模式，強化產業科技經營力與永續生產力。
最後陳建仁說，今天也特別指示經濟部綜合運用相關資源，全力輔導協助這些受影響的產業，讓大家都能穩住經營、留住人才，同時邁向轉型升級。