離婚爭產！冷血男殺妻後「房屋權狀」貼屍首 二審判決曝
新北市一名陳姓男子（63歲），2021年間與林姓妻子離婚後，始終認為財產分配不公，遂在同年9月以返還地契為由，把林女約到住處亂刀砍死，並將房屋權狀貼在林女臉上，同時在其雙手各塞5000元現金，隨後才打電話向律師告知犯行，案經審理，一審法官認為陳男符合自首減刑要件，判處15年6月刑期，今天（9日）高院二審判決出爐，仍維持原判決。
編輯中心/綜合報導
據了解，林姓妻子因不堪陳男家暴，因此於2021年8月間與其簽字離婚，2人離異後，林女擔心陳男無處可住，還讓出自己名下的房屋讓他居住，甚至會不定時為他準備三餐，不料陳男非但不感激，反而認為財產分配不均，屢屢打電話騷擾前妻。
同年9月10日，陳男假借返還地契為由，將林女約到住處，期間雙方再度發生爭執，陳男在盛怒之下，竟突然拿出水果刀刺傷林女小腿，用力之猛，還導致水果刀炳應聲斷裂，但陳男見狀後，仍不願罷休，轉而抓起菜刀、另把水果刀行兇，最終造成林女頸靜動脈破裂，傷口深及骨頭，當場死亡。
陳男行兇後，將染血衣物全丟在遺體上，並將權狀貼在林女頭上，左右手各塞5000元現金，隨後才打電話給律師告知殺人犯行，檢方偵結後，認為陳男手段兇殘且毫無悔意，依家暴殺人罪提起公訴，同時建請法院加重其刑。
案件審理期間，陳男雖對犯行表示悔恨，但卻卸責於個人精神疾病所致，因此被法官認定沒有深切檢討自身態度，不過由於陳男符合自首減刑要件，故僅判處15年6月刑期，上訴後，高等法院仍維持原判決。（編輯：陳苾暐）.