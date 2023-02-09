兄弟相挺！爆潘孟安不入閣原因 賴清德盼其找到女主角
前屏東縣長潘孟安今（9）日上午於台北舉行《紅色鋼鐵人》自傳新書發表會，邀請副總統賴清德、知名導演吳念真與遠見天下文化事業群創辦人高希均致詞，另包含民進黨立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人也到場。賴清德致詞時表示，自己與潘孟安情同手足，現在潘孟安為了要協助他，因此沒有入閣，紅色鋼鐵人非潘孟安莫屬；賴也說，紅色鋼鐵人跟電影《鋼鐵人》不同的是，裡面沒有女主角，也是潘孟安未來要加強的，如果把女主角這部分補上來，絕對會是賣座電影。
記者黃宣尹／台北報導
潘孟安擔任屏東縣長8年，創造「國境之南」大驚奇，不僅在歷來民調屢獲肯定外，更打造「我屏東我驕傲」的城市光榮感，也因此其卸任後的動向受到高度關注；不過，潘孟安並沒有入閣，也未接任黨職，除了宣誓會協助賴清德迎戰2024大選外，更當起了作家，出版自傳新書《紅色鋼鐵人》。
潘孟安今日上午在台北舉行新書發表會，由高希均、吳念真、賴清德依序致詞。賴清德上台首先打趣說，自己期待今天已經很久，發現自己被安排在吳念真後講話，這實在不容易，還想說最近是不是有對不起潘孟安的地方，可能跟潘感情太好，有些地方沒有注意。
他說，自己跟潘孟安有很深瞭解，更情同手足，第一印象是在立法院看到剛到職的「潘孟安」名字，想說這人口氣好大，帥氣指數堪比「潘安」，但後來發現，潘孟安無論領導力、想像力、執行力都很優秀。
潘孟安書名取做《紅色鋼鐵人》相當適合他，「鋼鐵」表現在他的鋼筋鐵骨以及意志力，而他的心是紅的、溫暖、溫柔、溫和的。究竟紅色鋼鐵人是如何打造的呢？前面有屏東落山風的嚴厲挑戰，後面有車城的土地公，兩旁有父親望子成龍的愛，以及母親時時不斷的叮嚀。
賴清德說，在這樣的面向下，潘孟安耐得住落山風，也可以在烈日下種洋蔥，還走遍當時危機四伏的大陸大江南北，這都成就了他現在這股意志力。潘孟安在屏東的成就無人能及，也是打下屏東下一個階段的重要基石。
「為了幫我，他沒有入閣」，賴清德說，總統給潘孟安兩個職務，都是非常重要的，但他沒有去，而這兩個職務目前已經有人接任了，所以如果講出來對閣員不敬，自己就也不方便說明。
潘孟安從代表、議員、立委做到縣長，如果到內閣，對他來講多麼重要，「但他就一句話，我需要幫忙，所以他不去」，紅色鋼鐵人非潘孟安莫屬。
賴清德也虧起潘孟安。他說，紅色鋼鐵人跟電影《鋼鐵人》不同的是，裡面沒有女主角，也是潘孟安未來要加強的，如果把女主角這部分補上來，相信吳念真可以把他拍成電影，絕對是票房保證，鐵定比《海角七號》更轟動。
活動結束後，賴清德送上台南農產地瓜給潘孟安，潘孟安則回贈洋蔥，象徵在落山風的嚴厲考驗下，越是挑戰、越是豐收。