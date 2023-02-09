警破門攻堅毒品分裝廠！毒蟲忙躲雜物間 桌上毒品全忘了
新北市刑警大隊日前獲報，有不法分子在社區大樓內分裝毒品從事販毒，經過長期蒐證並掌握相關事證，鎖定徐姓男子涉案，警方報請新北地檢署檢察官指揮，於上月持搜索票前往三重區大智街一處民宅查緝，當場查獲徐男正在分裝毒品，現場並起獲毒品海洛因80公克及分裝工具，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。
編輯中心／綜合報導
據警方調查，59歲徐姓男子為毒品慣犯，平時行事低調，並在家門口裝設監視器監控住家周遭環境，如非熟識常客決不開門，新北刑大幹員經過長時間埋伏，見時機成熟，由1名體格雄健，擁有跆拳道三段實力的員警，手持破門工具上前強勢攻堅，當警方破門時，徐男正在客廳分裝毒品，聽到巨響急忙躲藏至雜物間內，卻忘記收拾在桌上的毒品，被警方一舉逮獲。員警除起獲毒品海洛因80公克、手機、分裝袋等證物，也將監視器主機一併查扣，將社區販毒據點予以掃除。
警方表示，販毒為國際重罪，罪責相當嚴重，呼籲切勿涉法以免身陷囹圄。新北警方將持續打擊不法，掃蕩毒品犯罪，落實推動「清源專案2.0」政策清除社區治安毒瘤，並與檢調合作，全力打擊毒品犯罪，淨化社會治安。（編輯：林莞茜）
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