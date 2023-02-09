不光壽司郎受害！日男吉野家「狂塞公用薑片」曝光惹議
日本高中生在壽司郎舔醬油罐，引發消費者對衛生安全的疑慮，導致餐廳母公司股價暴跌，市值蒸發新台幣36.8億元。而最近一段惡搞影片又在推特引發關注，畫面中日男在連鎖餐飲店吉野家用餐時，將公用紅薑用筷子對者口狂塞，事後雖查證影片並非近期，不過吉野家業者於7日嚴肅回應日媒，會向警方提交相關證據採取法律行動。
記者鍾怡婷/綜合報導
日本高中生狂舔壽司郎醬油罐，導致股價暴跌的爭議事件發酵，更多惡搞影片受到大眾關注。本月5日推特上爆紅一段惡搞影片，畫面中男子在吉野家用餐時，直接用筷子將公用紅薑塞入嘴中，該影片截至目前已突破千萬次觀看，日本網友紛紛氣憤表示「這個行為有什麼好笑的」、「難道不知道拍成影片會毀了人生嗎」、「這到底有什麼好笑的？」、「公用配菜會不會消失？」、「不能原諒浪費食物的人」、「店員沒有看到嗎？」
日本吉野家業者也回應日媒，已經確認影片拍攝的分店位置，並且於2月5日暫時停業，將店內紅薑全部更換一輪，同時公用調味容器已進行消毒和清潔。據了解，影片內容並非今年所拍攝，但業者對於讓消費者因為觀看影片感到不適相當抱歉，會收集相關證據後採取法律行動，目前暫時不會改變提供公用紅薑的服務，但會徹底檢查商店的狀態並管理衛生。
事實上根據日本電視台（Nippon TV）報導，日本社群網站上又出現「迷惑行為」（日文迷惑意指使人困惑、為難）影像，包括連鎖迴轉壽司、咖哩店、吉野家都遭到惡搞，其中連鎖迴轉壽司店「壽司銚子丸」也提出因應對策，將原本放在桌上的調味料及餐具等，改為由服務員帶位時提供，並在顧客用完餐後回收。