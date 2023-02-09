經濟陷困境！土城夫妻遭斷水斷電　女兒返家驚見父母雙亡

不光壽司郎受害！日男吉野家「狂塞公用薑片」曝光惹議

▲自壽司郎舔醬油爭議後，有更多惡搞影片受到熱議，畫面中男子，將吉野家公用紅薑片拿起來狂塞。（圖／翻攝自推特）
▲自壽司郎舔醬油爭議後，有更多惡搞影片受到熱議，畫面中男子，將吉野家公用紅薑片拿起來狂塞。（圖／翻攝自推特）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本高中生在壽司郎舔醬油罐，引發消費者對衛生安全的疑慮，導致餐廳母公司股價暴跌，市值蒸發新台幣36.8億元。而最近一段惡搞影片又在推特引發關注，畫面中日男在連鎖餐飲店吉野家用餐時，將公用紅薑用筷子對者口狂塞，事後雖查證影片並非近期，不過吉野家業者於7日嚴肅回應日媒，會向警方提交相關證據採取法律行動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）
▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）
日本高中生狂舔壽司郎醬油罐，導致股價暴跌的爭議事件發酵，更多惡搞影片受到大眾關注。本月5日推特上爆紅一段惡搞影片，畫面中男子在吉野家用餐時，直接用筷子將公用紅薑塞入嘴中，該影片截至目前已突破千萬次觀看，日本網友紛紛氣憤表示「這個行為有什麼好笑的」、「難道不知道拍成影片會毀了人生嗎」、「這到底有什麼好笑的？」、「公用配菜會不會消失？」、「不能原諒浪費食物的人」、「店員沒有看到嗎？」

日本吉野家業者也回應日媒，已經確認影片拍攝的分店位置，並且於2月5日暫時停業，將店內紅薑全部更換一輪，同時公用調味容器已進行消毒和清潔。據了解，影片內容並非今年所拍攝，但業者對於讓消費者因為觀看影片感到不適相當抱歉，會收集相關證據後採取法律行動，目前暫時不會改變提供公用紅薑的服務，但會徹底檢查商店的狀態並管理衛生。

事實上根據日本電視台（Nippon TV）報導，日本社群網站上又出現「迷惑行為」（日文迷惑意指使人困惑、為難）影像，包括連鎖迴轉壽司、咖哩店、吉野家都遭到惡搞，其中連鎖迴轉壽司店「壽司銚子丸」也提出因應對策，將原本放在桌上的調味料及餐具等，改為由服務員帶位時提供，並在顧客用完餐後回收。


台灣救援隊抵土耳其！當地人手比愛心讚英雄　溫馨畫面曝

韓星張娜拉拿「霞海廟御守」遇真愛！最強旺桃花秘訣公開

情人節必備！量販超市「草莓甜點季」開跑　人氣夯品回歸

情人節浪漫開喝！應景元宵主題入杯　日本調酒大師親來台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀