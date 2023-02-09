1月北部新建案平淡無奇　先蹲後跳還是腳麻看「這關鍵」

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由於多數新案規劃年後再進場，去年12月的選後推案潮告一段落後，今年1月部分地區進入推案空窗，北台灣預售屋推案量僅約500多億元，較去年12月減少700多億元，月減幅56.9％。月新增供給減少下，1月線上待售的住宅建案維持在一千多個，變化不大。
北台灣預售屋單一案量逾15億元以上的指標案有台北市-士林「圓山富璟」、新北市-板橋「帝景6號」及三重「鴻華天滙」、桃園市-大園「御禾院」、新竹市-東區「富宇天雋」、新竹縣-竹北「浩瀚寬郁」及竹東「星都滙CD區」等。
新成屋供給因先建後售指標案進場增加，1月北台灣完工釋出的新成屋戶數有300多戶，對應指標分數上升；單一案量逾15億元以上的指標案有新北市-三重「森一」及桃園市-桃園「中悦耑悦」等。
風向球追蹤的指標案1月平均來客組數約每週17.6組，較去年12月（18.8組／週）減少1.2組，月減6.4％。儘管今年春節收假前夕，各接待中心來人量小增，北台灣整體房市仍因月初少有新建案公開拉抬人氣，月平均來人組數重回去年11月、地方選舉前水準。
1月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約每週2.2戶，與去年12月（2.2戶／週）持平，日前持續有買方勇於出價，唯價位多低於賣方預期，未能促成交易，買賣雙方的價格認知差距尚未出現明顯縮小跡象。也因多數消費者期待價格修正，日前市場以價位平實的個案買氣較穩定。此情況牽動全區行情，使平均議價率續增0.38個百分點，來到約10.91％，對應指標分數下滑。
成采錡表示，元月市況表現平平，但有望改變當前局勢的曙光已出現，即預售屋限制換約定調不溯及既往，降低打炒房政策短期內對房市的威脅。也因觀察到部分買方將新建案價位作為是否結束觀望、出手購屋的參考，預期329檔期新案的定價策略，將決定線上建案銷況是「先蹲後跳」還是「蹲到腳麻」。