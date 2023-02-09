吳念真憶「螺絲釘說」 讚潘孟安是「很小但有力」的男人
前屏東縣長潘孟安今（9）日上午於台北舉行《紅色鋼鐵人》自傳新書發表會，邀請副總統賴清德、知名導演吳念真與遠見天下文化事業群創辦人高希均致詞，另包含民進黨立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人也到場。吳念真說，潘孟安過去曾跟他說，再大的人都是小螺絲，這讓他很以印象；自己不知道潘孟安未來會往哪走，或者擔任賴清德的選舉幹部，無論如何，潘孟安都是一個很硬，而且很小，但很有力的男人。
記者黃宣尹／台北報導
潘孟安擔任屏東縣長8年，創造「國境之南」大驚奇，不僅在歷來民調屢獲肯定外，更打造「我屏東我驕傲」的城市光榮感，也因此其卸任後的動向受到高度關注；不過，潘孟安並沒有入閣，也未接任黨職，除了宣誓會協助賴清德迎戰2024大選外，更當起了作家，出版自傳新書《紅色鋼鐵人》。
潘孟安今日上午在台北舉行新書發表會，由高希均、吳念真、賴清德依序致詞。吳念真表示，今天來到這場發表會，有「兄弟逗陣」的感覺，潘孟安很誠實，有標明這本書是口述，很難得看到政治人物這麼老實。
吳念真說，潘孟安最大的貢獻，是讓大家重新認識屏東。過去，「國境之南」太遠，大家只記得墾丁，潘孟安當縣長改變了台灣很多人對屏東的印象。
吳念真提到，潘孟安的領導力、想像力、執行力等3個特質讓人印象深刻，2年前曾問他卸任後入不入閣？當時潘說卸任後要種菜，自己當時還覺得是選舉語言，如今潘孟安並未入閣。
吳念真說，潘孟安過去曾跟他說，再大的人都是小螺絲，很少政治人物會這樣講，而每一個人都是社會的螺絲釘，如果其中有一個螺絲釘鎖不好，那會影響很大。
吳念真表示，不知道潘孟安未來會往哪邊走，現在又看到報導說潘要成為賴清德的重要選舉幹部，無論如何，潘孟安都是一個很硬，而且很小，但很有力的男人。